Bonus benvenuto casino: cos’è e come funziona

Come ogni buon padrone di casa offre l’aperitivo di benvenuto ai propri ospiti una volta entrati in casa, così i casinò online regalano ai nuovi giocatori il cosiddetto bonus di benvenuto, una promozione che li accoglie offrendo loro maggiori possibilità di vincita.

Per soddisfare ogni gusto, i bonus di benvenuto sono differenti per tipologia ed entità. Di conseguenza, per ricevere quello più adatto alle proprie esigenze, è bene conoscerne il funzionamento e sapere a quale porta – virtuale – bussare.

Il bonus di benvenuto è un’offerta riservata esclusivamente ai nuovi iscritti, cioè a chi apre un conto gioco per la prima volta. Come sbloccare il bonus benvenuto casino e usufruire della promozione? È sufficiente registrarsi sulla piattaforma prescelta tra quelle autorizzate AAMS, inviare il proprio documento di identità, purché maggiorenni, e versare una somma iniziale di denaro. Generalmente, per ricevere il bonus, non bisogna aver usufruito di nessun altro bonus di benvenuto sulla stessa piattaforma, anche se relativo a un altro gioco.

L’offerta più comune offerta dai casino online è il bonus di benvenuto con deposito, che regala al nuovo iscritto una somma corrispondente a una percentuale sul valore del primo deposito. In seguito al versamento della somma iniziale, che deve rispettare le condizioni minime per l’attivazione dell’offerta, come la cifra minima e il metodo di pagamento prescelto, la somma viene versata sul saldo del conto di gioco: di questo, una parte, il saldo “attivo”, sarà composta dal versamento effettuato al momento della registrazione, mentre un’altra parte sarà data dal “saldo bonus”, la cifra corrispondente al bonus ricevuto.

Per poter convertire il credito bonus in denaro prelevabile, è necessario giocare rispettando le condizioni del bonus, quali ad esempio, i limiti di giocata e di tempo.

Altri bonus di benvenuto permettono invece di ottenere un mix di bonus in denaro e “freespin”, cioè giri gratuiti alle slot machine. Altri bonus ancora sono utilizzabili in un secondo momento, ma sempre per un tempo limitato. I “bonus progressivi”, ad esempio, vengono accreditati in più tranche mentre “bonus cashback”, rimborsano in parte le prime scommesse perse.

Nella maggior parte delle piattaforme è possibile “scegliere” il valore e la tipologia del bonus da ricevere, in base all’importo depositato e alla percentuale di bonus offerta dal casino.

Conoscendo in anticipo la tipologia e l’entità del bonus che si riceve non resta che decidere da chi farsi offrire il miglior aperitivo di benvenuto e divertirsi giocando ai tantissimi giochi disponibili online.