Christopher Scarver, l’uomo che ha ucciso Jeffrey Dahmer

Nel 1994, il detenuto Christopher Scarver ha picchiato a morte il famoso serial killer Jeffrey Dahmer, finendolo con una spranga di metallo.

Il serial killer Jeffrey Dahmer è salito alla ribalta nelle ultime settimane grazie ad una nuova serie tv prodotta da Netflix.

Netflix ha presentato in anteprima il 21 settembre con il titolo Monster: The Jeffrey Dahmer Story, e questo venerdì ha presentato Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes, una docuserie creata da Joe Berlinger che può essere vista anche sulla stessa piattaforma.

Entrambe le produzioni cercano di approfondire la figura del macellaio di Milwaukee, uno dei serial killer più spietati della storia degli Stati Uniti con alle spalle 17 vittime e accuse di stupro, necrofilia, cannibalismo e conservazione di parti del corpo, soprattutto ossa.

La storia di questo criminale è attuale a più di 30 anni dal suo arresto. Tracy Edwards riuscì a scappare dalle sue mani il 22 luglio 1991 e rese possibile la sua cattura. Dahmer è stato condannato a quindici ergastoli ma non ha avuto il tempo di scontare la pena. Tre anni dopo il suo arresto, quando aveva 34 anni, fu assassinato in una prigione a Columbia, nel Wisconsin.

L’assassino di Jeffrey Dahmer era Christopher Scarver, un detenuto che era stato precedentemente condannato all’ergastolo per aver ucciso Steve Lohman, capo del programma Juvenile Conservation Corps.

I resoconti dei media statunitensi suggeriscono che Christopher Scarver abbia ucciso Dahmer quando era solo con lui e Jesse Anderson mentre stavano ripulendo la palestra.

Jesse era in prigione per aver ucciso sua moglie ed è morto, come Jeffrey Dahmer, per essere stato picchiato da Scarver con una spranga di ferro.

“Penso che i funzionari abbiano qualcosa a che fare con quello che è successo“, ha detto l’assassino, alludendo alla “coincidenza” che erano scomparsi e non stavano sorvegliando. Questi due omicidi hanno fatto guadagnare a Scarver due nuove ergastoli.

Perchè Jeffrey Scarver ha ucciso Jeffrey Dahmer

Non si sa cosa abbia portato Christopher Scarver ad uccidere Jeffrey Dahmer, all’epoca la stampa ipotizzò diverse cause. Secondo alcuni le vittime avrebbero deriso e preso in giro Scarver, il New York Times rivelò anche che Scarver stava assumendo antipsicotici durante la sua permanenza in prigione e l’Associated Press pubblicò una dichiarazione dell’assassino che giustificò i due omicidi confermando che era stata una richiesta di Dio.