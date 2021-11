Consigli utili per un sano gioco online per tuo figlio

Il gioco si è gradualmente spostato dall’acquisto di console per ottenere l’accesso. Attualmente, una serie di videogiochi per bambini e adulti sono disponibili su internet. Si possono scaricare e giocare o scegliere di esplorare la versione in-browser del titolo che interessa. Sono anche disponibili applicazioni per le diverse categorie di giochi, e tu e tuo figlio avrete l’imbarazzo della scelta quando giocate online. Anche i siti di gioco d’azzardo sono presenti su Internet, e non vuoi che tuo figlio ne diventi membro. Fortunatamente, la registrazione a Novibet e altri casinò online richiedono un’identificazione per confermare l’età e approvare i nuovi membri. Se tuo figlio si diverte con giochi adatti alla sua età su internet, ecco alcuni consigli utili per assicurarsi che mantenga dei limiti sani mentre gioca.

Controlla i giochi a cui vogliono giocare

Alcuni giochi sono classificati come appropriati per una particolare fascia d’età, ma possono avere aspetti che non sono adatti al bambino. Esaminare un gioco prima che tuo figlio giochi è il modo migliore per assicurarsi che il contenuto del titolo sia ideale per lui. Le recensioni degli esperti vi aiuteranno a capire i dettagli intricati del gioco, compreso il tema e le regole di gioco. Il feedback di giocatori precedenti e di altri genitori vi aiuterà a fare una scelta informata se far giocare o meno il vostro bambino. Trovate la sezione delle testimonianze e controllate i commenti di genitori e assistenti per determinare se il contenuto del gioco è adatto a vostro figlio.

Stabilire dei limiti di tempo

Questo è un modo per assicurarsi che tuo figlio passi la giusta quantità di tempo davanti allo schermo a giocare a qualsiasi gioco. I numerosi titoli disponibili sono accattivanti e tuo figlio potrebbe perdere la cognizione del tempo quando gioca. Gli sviluppatori includono una funzione di controllo del tempo nella maggior parte dei giochi adatti ai bambini per darti la libertà di dettare per quanto tempo possono interagire con il gioco prima di passare ad altre attività. Alcuni titoli non hanno questa funzione; quindi, dovete sviluppare delle regole che vostro figlio deve seguire prima e dopo aver giocato su internet. Inoltre, monitorate l’attività del browser per sapere cosa ha fatto vostro figlio mentre eravate via.

Giocare con i titoli che scegliete voi

Giocare con tuo figlio è un altro modo sano per controllare come interagiscono con i giochi e la durata che trascorrono sugli stessi. I giochi a cui giocano sono eccitanti, e voi potete godervi il processo con loro mentre imparate a conoscere meglio vostro figlio e perché trova interessanti certi titoli. In questo modo, si arriva a interagire con il gameplay e il contenuto dal punto di vista di un giocatore. Potete cogliere elementi che non sono espliciti nelle recensioni e valutare se devono continuare a giocare o meno.

È importante notare che vostro figlio ha bisogno di conoscere il gioco responsabile e perché è fondamentale. Fate una conversazione con loro spiegando loro le questioni riguardanti la sicurezza, con chi parlano su internet, e il limite di tempo per prevenire la dipendenza dal gioco online.