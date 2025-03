Coppa Italia, le sorprese non mancano: cosa ci aspetta nelle semifinali?

La Coppa Italia 2024/25 continua a regalare emozioni e colpi di scena, e i quarti di finale appena disputati ne sono la prova più evidente. La Juventus, detentrice del trofeo, ha subito un’eliminazione clamorosa per mano dell’Empoli, che ha scritto una pagina di storia qualificandosi per la prima volta alle semifinali della competizione. Una sorpresa assoluta, che ha sconvolto le aspettative e rivoluzionato le quote vincente Coppa Italia dei principali bookmaker.

Se da un lato la Juve si lecca le ferite dopo una sconfitta ai rigori amara e inattesa, dall’altro l’Empoli festeggia un traguardo storico e si prepara a sfidare il Bologna in una doppia semifinale che promette spettacolo. L’altra semifinale vedrà protagoniste Milan e Inter, per un doppio derby della Madonnina che aggiunge ulteriore pepe alla corsa verso la finale.

Il 1° aprile sarà la data della prima semifinale tra Empoli e Bologna, una sfida che pochi avrebbero immaginato a inizio stagione. L’Empoli, attualmente in difficoltà in Serie A, ha dimostrato che la Coppa Italia può essere un’opportunità irripetibile, eliminando la Juventus grazie a una prestazione di grande carattere e organizzazione. Decisivi sono stati i rigori, con gli errori di Vlahovic e Yildiz che hanno condannato la squadra di Thiago Motta all’ennesima delusione stagionale.

Dall’altra parte i felsinei, in lotta anche per un piazzamento europeo in campionato, vogliono sfruttare la semifinale per continuare a sognare in grande. La sfida di andata in casa dell’Empoli sarà fondamentale per impostare il ritorno del 23 aprile, dove il Bologna cercherà di far valere la propria maggiore esperienza.

Il 2 aprile sarà il turno della seconda semifinale, quella più attesa dagli appassionati: il derby tra Milan e Inter. Le due squadre si sono già affrontate più volte in questa stagione, tra campionato e Supercoppa Italiana, e ora si ritrovano nuovamente faccia a faccia con l’obiettivo di conquistare la finale di Coppa Italia. Sarà una sfida dall’altissima intensità, con entrambe le squadre che vogliono chiudere l’annata con un trofeo prestigioso.

Il Milan, reduce dall’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord, ha bisogno di riscatto e vede nella Coppa Italia una chance concreta per riportare un trofeo in bacheca. L’Inter, dal canto suo, sta vivendo una stagione straordinaria in campionato e vuole continuare il proprio dominio nazionale aggiungendo un altro titolo alla propria collezione. La gara di andata vedrà il Milan giocare in casa, mentre il ritorno del 23 aprile sarà ospitato dai nerazzurri.

Sulla carta, il derby milanese è una sfida aperta a qualsiasi risultato, con l’Inter leggermente favorita per il rendimento in stagione e il ranking più alto in Coppa Italia. Dall’altro lato, Bologna ed Empoli si giocheranno una chance unica di approdare a una finale storica. I toscani hanno dimostrato di poter sorprendere chiunque, ma il Bologna ha sicuramente maggiore esperienza in gare di questo tipo.

Il mese di aprile sarà decisivo per delineare le finaliste della Coppa Italia 2024/25. Le sorprese, finora, non sono mancate, ma cosa succederà nelle semifinali? Gli appassionati non vedono l’ora di scoprirlo.