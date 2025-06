Gioco d’azzardo in Italia: numeri attuali e prospettive per il 2025

Il settore del gioco d’azzardo in Italia rappresenta una realtà economica di notevoli dimensioni, con un impatto significativo sia sul piano fiscale sia su quello occupazionale. Negli ultimi anni, il comparto ha visto un’espansione costante, favorita dall’evoluzione digitale e dalla crescente diffusione delle piattaforme online. Secondo gli ultimi dati disponibili, la raccolta complessiva del gioco pubblico si aggira intorno ai 110 miliardi di euro l’anno, con una quota rilevante ascrivibile al segmento online.

La regolamentazione in vigore, gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), definisce i limiti e le modalità operative per gli operatori autorizzati, garantendo il controllo statale sul fenomeno. Nonostante l’esistenza di norme restrittive in tema di pubblicità e promozione, l’offerta di gioco continua a essere ampia e articolata, spaziando dai classici giochi numerici a totalizzatore e lotterie istantanee fino ai giochi digitali e scommesse sportive.

Parallelamente, si conferma la sfida poste dall’attività illegale, ancora presente in alcune regioni del paese, che sottrae importanti risorse a livello fiscale. Le autorità preposte continuano ad attivare strumenti investigativi per arginare tali fenomeni, rafforzando la collaborazione con la Guardia di Finanza e potenziando il monitoraggio telematico.

La crescita del gioco online

Il comparto del gioco online sta vivendo una fase di espansione marcata, sostenuta da investimenti tecnologici e da una maggiore penetrazione dei dispositivi mobili. Attualmente, rappresenta circa il 20% della raccolta totale del settore, con un trend in costante aumento. Questa crescita riguarda principalmente i casinò digitali, le scommesse sportive e i giochi con vincita immediata.

L’accessibilità rappresenta uno dei principali fattori di attrattiva del gioco digitale. Le piattaforme autorizzate offrono ambienti virtuali sofisticati, con tecnologie di crittografia e strumenti di auto-monitoraggio per gli utenti. L’esigenza di creare esperienze sempre più coinvolgenti ha spinto gli operatori a sviluppare formati innovativi, come i giochi dal vivo con croupier reali e le integrazioni con dispositivi wearable e realtà aumentata.

Prospettive e regolamentazione per il 2025

Guardando al futuro, le previsioni per il settore del gioco d’azzardo in Italia indicano una progressiva evoluzione verso l’integrazione tra canali fisici e digitali. Da parte delle istituzioni è in corso una riflessione sul modello normativo in vista del 2025, con l’obiettivo di rendere il sistema più coerente con le nuove tendenze di consumo.

Un tema centrale di discussione è quello dell’uniformazione delle concessioni e del rinnovo delle licenze, che riguarderà oltre 6.000 punti fisici. Parallelamente, si sta lavorando a una riorganizzazione delle norme relative alla protezione del giocatore, con un rafforzamento degli strumenti di controllo e delle restrizioni relative agli orari di esercizio e alla predisposizione di sale dedicate.

Sotto il profilo tecnico, ci si attende un ulteriore sviluppo dell’impiego di tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale per la prevenzione dei comportamenti compulsivi e le blockchain per garantire trasparenza nelle transazioni. Tali innovazioni potrebbero contribuire a costruire un sistema di gioco più sostenibile e sicuro.

Impatto economico e occupazionale

Il settore del gioco pubblico contribuisce in misura significativa alle entrate dello Stato. Secondo le stime ufficiali, oltre 10 miliardi di euro all’anno vengono versati in tributi erariali derivanti dal settore, che rappresentano una voce stabile nel bilancio pubblico. Queste entrate derivano principalmente dal Prelievo Erariale Unico (PREU), dalle imposte sulle vincite e dalle tasse sulle concessioni.

Dal punto di vista occupazionale, l’impatto è altrettanto rilevante. Si stima che l’intera filiera, comprensiva di gestori, sviluppatori software, esercenti fisici, addetti al customer service e personale operativo, dia lavoro a oltre 100.000 persone. L’indotto coinvolge inoltre comparti quali tecnologia, pubblicità, servizi finanziari e logistica.

Con l’incremento del gioco online, sono emerse nuove professionalità legate alla gestione dei dati, alla cybersecurity e allo sviluppo di piattaforme responsive. Ciò ha favorito opportunità occupazionali in ambiti ad alto tasso di innovazione, contribuendo alla modernizzazione del mercato del lavoro.

Sfide aperte e innovazione

Nonostante i numeri incoraggianti, il settore resta esposto a una serie di sfide strutturali. In particolare, la disomogeneità delle normative locali, con una varietà di regolamenti regionali differenti, ostacola la definizione di un quadro regolamentare unitario. Le imprese chiedono maggiore stabilità e certezza per pianificare investimenti a lungo termine.

Inoltre, la concorrenza con operatori internazionali non regolamentati richiede un continuo rafforzamento dei controlli, anche in ambito digitale. La collaborazione con le istituzioni europee potrebbe offrire soluzioni condivise per una governance di settore più efficace.

Dal punto di vista tecnologico, si prevede un’espansione dell’automazione, dei pagamenti digitali e dei servizi personalizzati basati su intelligenza artificiale. Innovazioni che potranno rendere l’esperienza di gioco più fluida, ma che necessitano al contempo di supervisioni rigorose per evitare derive in termini di accessibilità e gestione del rischio.

In uno scenario in continua trasformazione, il gioco d’azzardo in Italia si prepara ad affrontare il biennio 2024–2025 con nuove regolazioni, sfide internazionali e innovazioni che plasmeranno il futuro dell’industria. La sostenibilità del settore dipenderà dalla capacità di coniugare crescita economica, legalità ed equilibrio sociale.