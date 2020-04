Guida al gioco della roulette

Già da qualche anno le piattaforme di casinò online si sono confermate alternativa pratica o valida integrazione all’offerta proposta dai casinò tradizionali. Raggiungibili con pochi semplici click a ogni ora del giorno e, perché no, della notte, sette giorni su sette, e dotate di servizi esclusivi per gli utenti registrati con il proprio conto gioco, l’esperienza di gioco digitale attira un pubblico vasto e variegato, sia incline alla scoperta sia già affezionato a quelli che sono i classici giochi del casinò.

È il caso di giochi come la roulette online, trasportata dal tavolo verde allo schermo del pc o dello smartphone, dove si è arricchita di effetti grafici e sonori capaci di catapultare il giocatore nell’anima dell’esperienza e di renderla più reale della realtà.

Le regole sono quelle che conosciamo o che abbiamo intuito grazie alla folta rappresentazione cinematografica sul tema. Per cominciare, un tavolo verde diviso in diverse sezioni, che sullo schermo si trasformano in diverse interfacce su cui agire, e una ruota composta di caselle rosse e nere che ospitano i numeri da 1 a 36 su cui puntare, a eccezione dello zero, l’unico ad avere una casella verde.

Le caselle rosse e nere permettono di puntare anche solo sul colore del numero, mentre l’interfaccia sull’uscita di un numero pari o dispari. La sequenza dei numeri è suddivisa anche in basso o alto, per scommettere sull’uscita di una cifra compresa tra 1 e 18 o tra 19 e 36; tre sono le dozzine, da cui la puntata sullo zero è esclusa, e sempre tre sono le colonne che dividono i numeri sul tavolo, e anche queste possono essere scelte.

Come nei casinò fisici, anche nella roulette online è possibile effettuare più giocate contemporaneamente e intrecciare le previsioni, ad esempio puntare il colore insieme a pari e dispari. A differenza però dell’esperienza “analogica”, sulle piattaforme virtuali sono presenti moltissime roulette e imparare a gestire al meglio le proprie chance è semplice grazie alle versioni demo, che ti aiutano a imparare il gioco simulando le puntate, senza però rischiare di perdere euro prima di aver acquisito una certa padronanza delle dinamiche. Per calarsi ulteriormente nell’atmosfera, sono perfette le roulette online che offrono collegamenti live, ognuna con caratteristiche specifiche per più avvicinarsi alle esigenze di ogni giocatore, sia esso principiante o esperto.