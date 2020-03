I giochi casinò più famosi del web

Migliaia di italiani quotidianamente si collegano alle piattaforme di gioco online per divertirsi e per sfidare la sorte, nella speranza di far fruttare le loro puntate e di chiudere la sessione di gioco con il conto all’attivo. Le opportunità di divertimento e di guadagno di certo non mancano, bisogna però diventare bravi a saperle sfruttare.

Nella speranza di vincere premi in denaro, senza dover per forza puntare cifre elevate, tantissimi italiani – e tra questi anche la popolazione più giovane – si sono iscritti ad uno dei casino online legali in Italia. Per poter operare nel nostro paese le piattaforme devono ricevere l’autorizzazione dall’AAMS: ai giocatori viene consigliato di fidarsi esclusivamente dei casinò telematici con questa autorizzazione.

Numeri dei casinò online

Per scoprire delle informazioni interessanti sul mondo dell’azzardo digitale, è utile informarsi sui giochi preferiti dagli utenti. Prima ancora di scendere nel dettaglio e di parlare dei giochi, bisogna spiegare l’importanza che i casinò online hanno nel settore del gioco d’azzardo. Basti pensare che i casinò telematici coprono il 32% dell’intero gioco digitale, posizionandosi addirittura davanti alle scommesse sugli eventi sportivi, le quali si fermano infatti al 30% del mercato.

Secondo le stime degli esperti, il settore dell’azzardo digitale non è destinato a tramontare, almeno non nei prossimi anni: si prevede infatti che il settore crescerà in media del 10% ogni anno e che il trend debba essere considerato positivo fino a quando non emergeranno dati discordanti che potrebbero far pensare ad un rallentamento.

I giochi preferiti dagli utenti

Fatta una panoramica dell’intero settore dell’azzardo digitale, si può ora passare ad un’analisi più dettagliata dei singoli giochi presenti sulle piattaforme legali in Italia. Al primo posto sia per numero di giocate che per fatturato generato si trovano le slot machine online. Sulle piattaforme online si trovano sia le versioni digitalizzate delle classiche slot da sala giochi tradizionale, sia delle nuove versioni che sono state sviluppate per rendere ottimale l’esperienza di gioco da pc e da smartphone.

Al secondo posto della classifica dei giochi preferiti dagli utenti italiani si trova la roulette. Attualmente i giocatori amano accedere alle sale in cui si gioca live, nelle quali hanno anche la possibilità di dialogare con gli altri utenti seduti al tavolo utilizzando la chat presente nella sala che hanno scelto. I casinò telematici propongono differenti versioni di roulette, le quali differiscono per numeri e tabellone di gioco e dunque per probabilità di vittoria per chi si siede al tavolo.

Tra i giochi più amati dagli italiani bisogna inserire anche il poker online, nonostante negli ultimi anni stia attraversando un momento di crisi. I tornei più conosciuti a livello italiano ed internazionale continuano ad essere molto gettonati, mentre nelle sale gioco frequentate dai principianti si è registrato un calo di presenze. Ciò può essere dovuto al fatto che il poker è un gioco più complesso e meno immediato rispetto alle slot machine ed alla roulette, inoltre una partita richiede più tempo a disposizione, mentre slot e roulette sono perfette anche quando si hanno solo pochi minuti a disposizione per sfidare la fortuna.