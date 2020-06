Tecnologia, innovazione e gamification: i motivi dietro al boom delle slot machine online

Se c’è un fenomeno in larga crescita, e che ha continuato ad aumentare in termini di popolarità anche durante il periodo di pandemia, questo è quello delle slot machine online. Queste, complice una offerta sempre più vasta e variegata, non conoscono battute d’arresto ed anzi continuano a rappresentare il punto di forza del mondo dei casinò online. I numeri registrati in tempi di Covid-19, a maggior ragione, parlano chiaro.



Un successo tanto acclarato in Italia da essere praticamente un appuntamento fisso per tre milioni di utenti. Ma perché si scelgono le slot online? I motivi sono molteplici, anche se va detto che le slot machine restano comunque un canale privilegiato per molti. Indubbiamente grande contributo a questo successo è stato dato, nel tempo, dal progresso tecnologico.



Le slot machine online sono prodotti di primissima qualità, pieni di innovazioni tecnologiche ed universi interattivi in qualche modo sempre aperti a nuovi sviluppi. In esse sono confluiti oltre venticinque anni di sperimentazione e cambiamenti dettati dalla Digital Revolution: la tecnologia HTML5 la fa da padrona, l’HD e il 3D hanno poi fatto il resto, rendendo questi prodotti appetibili anche per giocatori sporadici. Proprio la sporadicità ha contribuito all’esplosione delle slot online: per giocarvici non c’è bisogno di scaricare alcun software né sottoscrivere alcun abbonamento. Tuttalpiù si può fare una prova.



Non sono solo per esperti di gioco, dunque, ma anche per chi vuole dedicarsi un momento diverso dal solito con un tipo di gioco differente. C’è poi da considerare la grande varietà di scelta offerta da queste slot, ognuna con le proprie caratteristiche. Hanno il loro influsso, in questa estensione, anche i bonus di benvenuto offerti dalle case di produzione ai giocatori che cominciano per la prima volta la loro sessione di gioco.



Insomma la gamification, quel complesso di pratiche derivate dal mondo del gioco e che ha conquistato sempre più tutti gli altri ambiti, ha fatto e fa il suo corso. Proprio grazie alla gamification, anche il mondo delle slot ha potuto ampliare i suoi orizzonti e sfruttare altre, variegate tematiche. Si pensi, ad esempio, al mondo della storia e delle divinità mitologiche, che grazie agli influssi della gamification sono diventati veri e propri soggetti di gioco e, ovviamente, soggetti di slot machine. In questo caso l’esempio più importante è rappresentato dalla slot Book of Ra Deluxe 6, pluripremiata slot ispirata al mondo e ai miti dell’antico Egitto.



Inevitabile, date queste premesse, il boom delle slot machine online. Boom comprovato dai dati, ricavati da motori di ricerca come Google Trends, che elegge la keyword “slot machine online” protagonista assoluta.



Le slot, come si nota, hanno conquistato sempre più spazio e notorietà. Dopo l’esplosione del bimestre marzo-aprile, queste slot hanno toccato l’apice nello scorso mese di maggio, registrando buoni score anche per la prima metà del mese di giugno. Le regioni in cui la parola chiave domina vedono in testa, parimenti, Piemonte, Liguria e Sardegna, dove la densità della keyword è stata del 100%. Bene anche in Emilia-Romagna (66%), in Lombardia (62%) e in Veneto (60%).