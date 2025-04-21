Test del sangue per Alzheimer: p‑tau217 supera il 90 % di accuratezza

Uno studio multicentrico condotto su 1.767 partecipanti in Spagna, Svezia e Italia conferma che un semplice esame del sangue può individuare il morbo di Alzheimer con una precisione superiore al 90 %, grazie al biomarcatore fosfo-tau217 (p‑tau217). Pubblicata su Nature Medicine, la ricerca apre la strada a diagnosi rapide, meno invasive e più economiche.

Biomarcatore p‑tau217: come funziona il test

L’analisi sfrutta il sistema Lumipulse p‑tau217 di Fujirebio, automatizzato e scalabile. Su ogni campione di sangue vengono misurati i livelli di fosfo-tau217, proteina strettamente correlata all’accumulo di placche neurodegenerative tipiche dell’Alzheimer. I ricercatori hanno definito due soglie di concentrazione:

Soglia bassa: livelli che escludono il rischio di Alzheimer.

livelli che escludono il rischio di Alzheimer. Soglia alta: livelli che indicano alta probabilità di malattia.

livelli che indicano alta probabilità di malattia. Intervallo intermedio: pazienti da sottoporre a indagini aggiuntive (puntura lombare, PET).

Il disegno dello studio

Lo studio ha coinvolto cinque centri clinici:

Hospital del Mar (Barcellona) BBRC – Barcelonaβeta Brain Research Center Università di Göteborg Università di Lund Ospedale di Brescia

I dati di 1.767 pazienti over 65 con sospetto declino cognitivo sono stati analizzati considerando fattori come età, diabete e funzionalità renale. Nei contesti ospedalieri l’accuratezza ha superato il 90 %, e il test si è dimostrato comparabile alla puntura lombare.

Vantaggi clinici e prospettive future

Diagnosi precoce: facilita l’individuazione dei casi nelle fasi iniziali, quando i trattamenti sono più efficaci.

facilita l’individuazione dei casi nelle fasi iniziali, quando i trattamenti sono più efficaci. Minore invasività: sostituisce in gran parte la puntura lombare.

sostituisce in gran parte la puntura lombare. Riduzione dei costi: risparmi stimati tra il 60 % e l’81 % rispetto ai test tradizionali.

risparmi stimati tra il rispetto ai test tradizionali. Scalabilità: può essere adottato in qualsiasi laboratorio clinico dotato del sistema automatizzato.

Limiti e raccomandazioni

La dottoressa Marc Suárez‑Calvet avverte che i risultati devono essere sempre interpretati da uno specialista e integrati in una valutazione neurologica completa. L’efficacia è leggermente inferiore nei pazienti ultraottantenni e in ambito di cure primarie, per i quali servono ulteriori studi.

Conclusioni

L’integrazione del test p‑tau217 nella pratica clinica potrebbe accelerare la diagnosi di Alzheimer, garantendo accesso equo alle cure e migliori protocolli di trattamento. Mentre sono necessari studi aggiuntivi per validare l’uso nelle diverse popolazioni, il nuovo esame del sangue rappresenta un passo avanti significativo nella lotta alle demenze.