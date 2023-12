Antropocene Lunare la Luna è entrata in una nuova epoca

Gli scienziati hanno recentemente dichiarato che la Luna è entrata in una nuova epoca geologica, chiamata “Antropocene Lunare“. Questa nuova era riflette il significativo impatto che gli esseri umani hanno avuto sul satellite naturale della Terra a partire dal primo atterraggio della sonda sovietica Luna 2 nel 1959. Da allora, oltre un centinaio di altre missioni spaziali hanno lasciato il loro segno sulla superficie lunare.

La discussione sull’Antropocene Lunare segue quella dell’Antropocene sulla Terra, un’epoca in cui le attività umane hanno iniziato ad avere un impatto significativo sull’ecosistema e sulla geologia terrestre. La proposta di riconoscere formalmente questa nuova era lunare è stata avanzata da un team di antropologi e geologi dell’Università del Kansas.

Essi sostengono che l’umanità è diventata la forza dominante che modella l’ambiente lunare, attraverso sia atterraggi con equipaggio sia attività esplorative non equipaggiate. Questo impatto si è manifestato in diversi modi, inclusi i detriti lasciati dalle missioni, le tracce di rover e lander, e persino la spazzatura e altri oggetti abbandonati.

L’Antropocene Lunare non solo segna una nuova fase nella storia della Luna, ma solleva anche importanti questioni riguardo alla conservazione e alla gestione dell’ambiente lunare. Gli scienziati avvertono che le attività future sulla Luna, comprese le missioni di colonizzazione e l’estrazione mineraria, potrebbero aumentare drasticamente il volume di detriti umani e l’alterazione della superficie lunare. Ciò richiede una riflessione più approfondita sulle conseguenze di tali attività e sull’importanza di includere altre discipline scientifiche, come l’antropologia, l’ecologia e l’archeologia, nelle discussioni relative all’esplorazione spaziale.

Inoltre, la proposta di designare una parte della superficie lunare come equivalente di un parco nazionale è stata avanzata per preservare la storia culturale e scientifica della Luna. Questo includerebbe la conservazione di siti storici come le impronte degli astronauti e le bandiere piantate durante le missioni Apollo, che sono considerati importanti reperti dell’era dell’esplorazione umana dello spazio.

In sintesi, l’Antropocene Lunare rappresenta un importante cambiamento nella nostra comprensione della Luna e sottolinea l’urgenza di un approccio più responsabile e consapevole alla sua esplorazione e utilizzo​​​​​​​​​​​.