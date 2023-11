Bill Gates Predice Assistente Personale AI Rivoluzionario Entro 5 Anni: Impatto e Innovazioni

Bill Gates, cofondatore di Microsoft, ha condiviso recentemente le sue previsioni riguardo l’impatto rivoluzionario dell’intelligenza artificiale (AI) nel settore del software.

Secondo Gates, l’AI trasformerà completamente l’industria del software e porterà alla creazione di assistenti personali alimentati da AI, che saranno a disposizione di tutti entro i prossimi cinque anni, indipendentemente dal fatto che lavorino in un ufficio o meno​​​​.

Durante l’evento AI Forward 2023, organizzato da Goldman Sachs e SV Angel, Gates ha enfatizzato come questi assistenti personali digitali saranno in grado di anticipare i bisogni umani e di svolgere compiti che gli utenti potrebbero non avere tempo di fare, come leggere, fare shopping online e condurre ricerche.

La visione di Gates suggerisce che questi assistenti AI saranno un cambiamento significativo nella nostra interazione con la tecnologia, influenzando profondamente il modo in cui viviamo e lavoriamo​​.

Inoltre, Gates ha espresso la speranza che Microsoft, l’azienda da lui fondata, sia tra i primi a realizzare questa visione, rivelando la sua convinzione nel potenziale di questa tecnologia per guidare il futuro del lavoro e della vita quotidiana​​.