Come sarà internet nel 2024?

Nel 2024, Internet continua a essere un ambiente in rapida evoluzione, guidato da numerose tendenze tecnologiche. La trasformazione digitale in atto ha portato allo sviluppo di nuove tecnologie e all’adattamento di quelle esistenti in modi innovativi.

Uno degli sviluppi più significativi è l’aumento del quantum computing. Le aziende stanno iniziando ad adottare la crittografia post-quantistica per proteggere i dati dalle potenziali minacce informatiche di un futuro con computer quantistici.

Questo tipo di crittografia si sta integrando in browser, sistemi operativi e libreria software per offrire una protezione dei dati avanzata. Inoltre, il networking quantistico, sfruttando fenomeni come l’entanglement e la sovrapposizione quantistica, sta diventando un focus di ricerca e investimento, specialmente da parte di governi e servizi finanziari.

Un altro trend importante è l’uso crescente dell’intelligenza artificiale e del machine learning. Nonostante l’avanzamento della tecnologia, le competenze umane rimangono essenziali per il successo dell’AI, specialmente nelle interazioni con il cliente. Ciò si traduce in un maggiore impegno nella formazione e nel rafforzamento delle competenze per colmare il divario tra le esigenze organizzative e le competenze disponibili.

Parallelamente, si osserva un aumento degli attacchi di ingegneria sociale. Le aziende stanno mettendo un’enfasi maggiore sull’educazione dei dipendenti per riconoscere e prevenire tali attacchi. L’identità digitale e la sicurezza delle informazioni rimangono al centro delle preoccupazioni in materia di sicurezza informatica.

Sul fronte delle tendenze del mercato, si prevede un’espansione significativa del mercato dell’Internet delle Cose (IoT), con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) impressionante. Questo riflette l’aumento dell’uso di dispositivi connessi in vari settori.

Dal punto di vista comportamentale, la popolazione online degli Stati Uniti gioca un ruolo significativo nel panorama digitale globale. La maggior parte degli utenti di Internet utilizza la rete per navigare e cercare informazioni, mantenere le relazioni sociali, accedere a notizie e informazioni, e per l’intrattenimento online, come guardare video, programmi TV e film.

Infine, una delle tendenze più eccitanti è lo sviluppo dell’Internet immersivo, che include realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR). Questo concetto mira a creare esperienze online più coinvolgenti e interattive, oltre la semplice visualizzazione di pagine web, immagini e video.

Queste tendenze indicano una progressione verso un Internet più integrato, sicuro e interattivo, con una crescente enfasi sulla sicurezza dei dati, sull’intelligenza artificiale e sulla creazione di esperienze digitali immersive​​​​​​​​.

