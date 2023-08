I fattori che influenzano il costo dell’assicurazione auto online: cosa sapere.

Quando si parla di assicurazione auto il costo della polizza RCA è suscettibile di significative variazioni, tra un utente e l’altro, in funzione di numerosi fattori. Tra questi non è di secondaria importanza la modalità operativa della compagnia prescelta. Le compagnie che operano esclusivamente online, come nel caso di Allianz Direct, Conte.it, Genertel, per citarne alcune, godono di un trend positivo e possono praticare tariffe più convenienti rispetto alle tradizionali.

Alcuni dei fattori che influenzano il costo dell’assicurazione auto sono condivisi, ossia non risentono della differenza tra il modus operandi, tra questi possiamo citare:

Età ed esperienza del conducente: i guidatori giovani o meno esperti tendono a pagare premi più alti perché sono considerati a maggior rischio di incidenti.

Località di residenza: la provincia in cui si risiede influenza il costo dell’assicurazione auto. Le aree con maggiori rischi di incidenti o furti comportano generalmente premi più elevati.

La classe di merito di appartenenza del conducente.

Le eventuali garanzie accessorie selezionate. L’utente può scegliere tra una vasta gamma di proposte accessorie: assistenza stradale, furto e incendio, sostituzione o riparazione di parabrezza, finestrini e specchietti retrovisori, Kasko e Mini-Kasko, infortuni al conducente, responsabilità civile verso terzi, eventi naturali, eventi sociopolitici.

Relativamente alle garanzie accessorie, se sei alla ricerca di una protezione estesa, potresti considerare le polizze auto all-inclusive Allianz Direct. Leader nella commercializzazione di polizze RCA online, Allianz Direct, per venire incontro alle esigenze di risparmio dell’utenza, ha confezionato due prodotti all-inclusive ad hoc: protezione Premium e protezione Top.

La protezione Premium include in un unico pacchetto le seguenti garanzie accessorie:

responsabilità civile;

furto e incendio dell’auto;

danni causati da animali;

cristalli;

eventi naturali.

La protezione Top, invece, annovera le seguenti protezioni aggiuntive.

responsabilità civile;

furto e incendio dell’auto;

danni causati da animali;

cristalli;

eventi naturali;

atti vandalici;

Kasko completa.

Dovendo effettuare una scelta tra diverse compagnie RCA che operano online, oltre ovviamente all’importo del premio, è bene tenere in considerazione l’accessibilità e la facilità di interazione con l’area clienti, l’assistenza alla clientela. Nel primo caso, essendo l’operatività solamente online, è opportuno valutare la facilità di accesso all’area cliente, la facilità d’uso, la chiarezza delle informazioni e la l’efficienza del servizio. La performance può dipendere dalla velocità di accesso alla Rete, ma anche dalla qualità della piattaforma tecnologica su cui poggia il portale assicurativo.

L’assistenza alla clientela, infine, può rendersi necessaria oltre le modalità di contatto rese disponibili dal portale. Un numero verde a disposizione dei clienti è particolarmente importante proprio perché non è prevista la presenza di uffici presso cui recarsi in caso di bisogno.