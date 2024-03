Le morti per abuso di alcol sono in aumento

L’incremento delle morti legate al consumo di alcol è diventato un tema di preoccupazione crescente a livello globale, evidenziando una crisi di salute pubblica che ha richiamato l’attenzione di esperti e ricercatori. Questo fenomeno, già in aumento nei decenni precedenti, ha visto un’impennata significativa durante il primo anno della pandemia di COVID-19, sollevando interrogativi sulla relazione tra stress, isolamento e comportamenti di consumo di alcol.

Nel corso degli anni, le ricerche hanno costantemente evidenziato una traiettoria ascendente nelle morti attribuibili all’alcol, con un aumento medio annuo del 2,2% prima della pandemia. Tuttavia, tra il 2019 e il 2020, si è verificato un balzo del 25,5% nel numero di decessi legati all’alcol, totalizzando 99.107 vittime solo negli Stati Uniti​​. Questo incremento si è manifestato in vari modi, inclusi un aumento del 22,4% nelle morti per malattie del fegato associate all’alcol e un aumento del 40,8% nei decessi che coinvolgono alcol e oppioidi, con un rilevante incremento del 59,2% nelle morti legate all’alcol e agli oppioidi sintetici come il fentanil​​.

Tale situazione riflette un consumo di alcol in crescita e i relativi danni, come dimostrato dall’aumento delle richieste di trapianto per malattie del fegato associate all’alcol, dalle visite ai pronto soccorso per sintomi di astinenza alcolica e dall’incremento delle fatalità stradali legate all’alcol​​. Al di là delle statistiche, il consumo eccessivo di alcol è stato riconosciuto come un fattore causale in oltre 200 malattie, lesioni e altre condizioni di salute​​.

Questi dati evidenziano un problema di salute pubblica in peggioramento, che richiede interventi mirati per ridurre il consumo nocivo di alcol. Le strategie preventive raccomandate includono la riduzione della disponibilità e dell’accessibilità dell’alcol, l’aumento del prezzo, la regolamentazione del numero e della concentrazione dei punti vendita di alcolici, la limitazione dei giorni e delle ore di vendita dell’alcol e il rafforzamento dell’applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla vendita e al servizio di alcol​​.

In risposta all’urgente necessità di affrontare questo problema, sono state proposte diverse misure preventive e interventi mirati. Tuttavia, la crescente incidenza delle morti legate all’alcol sottolinea l’importanza di una maggiore consapevolezza pubblica e di un impegno più forte da parte dei governi e delle organizzazioni sanitarie per implementare politiche efficaci di prevenzione e riduzione del danno. La ricerca ha rivelato un aumento significativo nel tasso di morti alcol-correlate tra le donne, un segnale allarmante che richiede un’attenzione particolare alle dinamiche di genere nel consumo di alcol e nelle strategie di intervento​​.

In conclusione, l’aumento delle morti legate all’alcol durante la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le sfide legate alla gestione del consumo di alcol e dei relativi danni. Affrontare efficacemente questa crisi richiederà un approccio multidisciplinare che includa ricerca, politiche di salute pubblica, educazione e supporto alla comunità per ridurre il consumo nocivo di alcol e prevenire ulteriori perdite di vite.