Superior hype ltd attenzione agli investimenti con il trucco

Le hype sono un fenomeno comune nel mondo degli investimenti, in cui un determinato asset o prodotto finanziario diventa molto popolare in breve tempo. Questa popolarità è spesso alimentata da una combinazione di fattori come il desiderio di fare soldi velocemente, la pressione sociale e la mancanza di informazioni accurate.

Gli investimenti Hype in alcuni casi bisogna starne alla larga (Foto@Pixabay)

Gli investimenti attraverso le hype sono, di fatto, investimenti speculativi che implicano un rischio elevato. Questo perché il valore di un asset che è soggetto a una hype può aumentare rapidamente, ma altrettanto rapidamente può scendere. In alcuni casi, il valore di un asset può addirittura diventare pari a zero, causando una perdita totale per gli investitori.

In generale, le hype sono considerate poco sicure come investimenti a lungo termine. Ciò non significa che siano tutte truffe, ma semplicemente che sono molto rischiose e che gli investitori devono essere molto cauti prima di investire in un asset che sta vivendo un’ondata di hype.

Per evitare di cadere in una truffa, gli investitori dovrebbero fare la propria ricerca e valutare attentamente la solidità di un asset prima di investirci. Questo significa leggere attentamente i documenti di informazione e gli stati finanziari, analizzare i fondamentali dell’asset e valutare la sua stabilità e sostenibilità a lungo termine, in particolar modo diffidate da portali che non hanno nessun tipologia di collegamento ad aziende fisiche o rintracciabili.

La nostra esperienza con superiorhypeltd.com

Come abbiamo detto le Hype sono considerate poco sicure, purtroppo in molti casi sono gestite da piattaforme improvvisate che nascono e muoiono in breve tempo.

Le regole per gli investimenti sono le più disparate, noi abbiamo provato la piattaforma superiorhypeltd.com che ci ha lasciato molto perplessi.

La piattaforma in se ovviamente si presenta come molte altre, un portale nato come tanti pre-impostati, dove ci si registra, spesso attraverso un referral (attenzione che è la chiave di tutto perchè in questi sistemi si viene fregati proprio dal referral), e si effettua un deposito.

Successivamente si sceglie un piano di investimento che può variare fino anche alle 24ore con un 5% di profitto all’ora.

Abbiamo provato depositando 100€, attraverso il nostro referral, utilizzando il trasferimento dal nostro wallet bitcoin scegliendo un piano giornaliero, ovviamente nel giro di 24ore il profitto è cresciuto in modo esponenziale, come potete vedere nelle foto.

Il magico profitto (non ritirabile) del nostro account.

Ovviamente sarebbe qualcosa di eccezionale, se non fosse altro che stiamo giocando con i soldi del monopoly e tutto quello che vedete “crescere” in modo esponenziale non potrà mai essere ritirato.

Si perchè, al momento della richiesta del ritiro (anche parziale non per forza del totale netto dei profitti) viene chiesto di versare ex-novo il 20% della cifra che avete maturato.

Ecco che chiunque si porrà la fatidica domanda: Ma se io ho investito 100 e questa cifra continua a crescere, entro 10 giorni avrò 10.000 euro che per essere ritirati avranno bisogno di un ulteriore deposito di 2000 euro, quale utente rischia di depositare il 20% su cifre immaginare che può leggere solo attraverso un account di un portale che non ha nessun riferimento fisico?

A voi l’ardua sentenza, noi ci sentiamo di mettere in guardia qualsiasi utente che si trova alle prime armi e non vuole cadere in quelle che possono definirsi “brutte esperienze” e soprattutto non farsi “rapire” da gruppi che nascono come funghi (in particolare telegram in questo caso) dove ci sono commenti postati “ad arte” per far cadere in tentazione e farvi depositare qualsiasi cifra.

A tal proposito abbiamo provato a contattare qualche utente del gruppo legato ad superiorhypeltd.com, magicamente non abbiamo ricevuto nessuna risposta, in un solo caso un semplice “mi dispiace non sono pratico”.

A voi la scelta.