Vincere la battaglia contro la febbre da fieno: scopri i rimedi naturali per alleviare i sintomi

La febbre da fieno è una reazione allergica che si manifesta quando il corpo umano produce anticorpi in risposta a determinati stimoli, come ad esempio il polline. I sintomi associati a questa condizione includono starnuti, prurito agli occhi, lacrimazione e naso chiuso.

Secondo la dottoressa Nissa Aslam, MD della Dermatological Life Sciences Foundation del Regno Unito, molte persone soffrono di febbre da fieno a causa dell’incremento del conteggio dei pollini, che è in parte attribuibile ai cambiamenti climatici.

Inoltre, le persone affette da questa condizione spesso presentano una storia familiare di febbre da fieno e di malattie della pelle come l’eczema o la psoriasi, che sono spesso legate a problemi del sistema immunitario. I sintomi tipici della febbre da fieno comprendono il naso chiuso, lacrimazione, prurito e arrossamento degli occhi, starnuti, tosse, mal di testa frequente e difficoltà di concentrazione.

Se ti trovi attualmente a combattere la febbre da fieno, ci sono alcune misure che puoi adottare per alleviare i sintomi.

Innanzitutto, evita l’esposizione al polline che ti colpisce maggiormente. Inoltre, gli spray nasali naturali possono essere d’aiuto nel prevenire i sintomi della febbre da fieno e di altri tipi di rinite allergica.

Puoi anche applicare un unguento come la vaselina intorno al naso per creare una barriera che intrappoli il polline e riduca il gonfiore della pelle. Fare una doccia e cambiare i vestiti sono inoltre azioni utili per rimuovere il polline. Infine, indossare occhiali da sole può aiutare a evitare che il polline entri negli occhi.

Combattere la febbre da fieno può essere un processo impegnativo, ma seguendo questi consigli e adottando misure preventive, è possibile alleviare i sintomi e migliorare la propria qualità di vita durante i periodi di alta concentrazione di polline.