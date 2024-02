5 modi per tenere traccia dei vostri programmi televisivi preferiti

Quando si ha una manciata di programmi televisivi preferiti (o più), può essere difficile tenere sotto controllo orari e canali, soprattutto se si utilizza più di un servizio. L’abbonamento a servizi di streaming, come Netflix e Roku, insieme ai canali televisivi via cavo standard è spesso necessario per avere accesso a tutti gli spettacoli che si desidera guardare. Tuttavia, se continuate a perdere alcuni programmi, ecco alcuni modi per tenerli meglio sotto controllo.

1. Procuratevi un servizio di guida TV

Da sempre esistono guide televisive che riportano i programmi in onda durante la giornata e in passato venivano distribuite in formato cartaceo. Ora sono disponibili online per la vostra comodità. Una delle migliori fonti di informazioni sulla programmazione televisiva è Guida.TV. È considerata la guida definitiva e vale la pena di consultarla.

Quando si ha una guida TV a portata di mano, non ci si deve preoccupare di perdere i propri programmi preferiti solo perché non si ricorda quando vanno in onda o su quale canale. Una guida vi dirà in anticipo dove e quando trovare i film e le serie che volete vedere.

2. Impostate delle sveglie sul vostro telefono

Forse riuscite a ricordare l’orario di messa in onda dei vostri programmi, ma a volte ve ne dimenticate proprio prima della loro messa in onda. Se vi ritrovate a correre al negozio o a fare qualcos’altro un’ora o poco più prima della messa in onda del vostro programma e finite per perdervi la prima parte, iniziate a impostare delle sveglie sul vostro telefono per 30 minuti e 15 minuti prima dell’inizio del programma.

Quando sentirete una sveglia sul telefono, vi ricorderete immediatamente del vostro programma e avrete il tempo di finire quello a cui state lavorando e di prepararvi a guardarlo.

3. Scrivete su un calendario a lavagna

Avere una guida ai programmi televisivi è utile, ma se avete bisogno di un’immagine che sia sempre visibile, provate a procurarvi un piccolo calendario con lavagna bianca dedicato agli orari degli spettacoli. Scrivete tutti gli orari e i canali nelle date corrispondenti e lasciatela vicino al televisore.

Una lavagna è ottima anche se altre persone in casa hanno programmi che amano guardare. Se avete dei coinquilini, potete usare la lavagna per dividere equamente i tempi di utilizzo della TV e programmare le vostre giornate in anticipo eviterà che litighiate per voler guardare qualcosa alla stessa ora.

4. Inserite gli orari degli spettacoli nel calendario

Un altro modo semplice per assicurarsi di non perdere mai uno spettacolo è quello di inserire gli orari, le date e i canali nel calendario. Che si utilizzi Google Calendar, iCalendar o qualsiasi altro programma, ogni volta che si guarda l’agenda si può vedere quali programmi sono in programma quel giorno e nel corso della settimana.

È anche possibile impostare il calendario in modo che suoni un allarme ricorrente quando il programma sta per andare in onda, il che potrebbe essere un po’ più facile che impostare gli allarmi standard sul telefono.

5. Negoziare con gli altri utenti della casa

Se vi perdete dei programmi perché altre persone in casa vostra vogliono guardare i loro programmi alla stessa ora, è ora di iniziare a negoziare. Non è giusto che una persona debba sempre registrare il proprio programma per guardarlo più tardi. Provate a spegnere il televisore ogni due volte, in modo che sia equo.

Se non avete un DVR per registrare i programmi, procuratevene uno al più presto. Vi renderà la vita più facile. Inoltre, non abbiate paura di negoziare con chi vi offre di fare lavori extra o di assumervi altre responsabilità in casa in cambio della visione del programma quando non è il vostro turno.

Non dovete perdere i vostri programmi preferiti

Anche se a volte è bello poter guardare i propri programmi preferiti, non è sempre l’ideale. A volte si desidera semplicemente accoccolarsi sul divano con uno snack e un caffè e guardare le serie che vanno in onda ogni settimana. È un modo piacevole per rilassarsi dopo il lavoro e per riposare fino a quando non si è pronti per andare a letto. Tuttavia, se vi capita spesso di dimenticare l’orario di messa in onda dei vostri programmi o se non riuscite a tenere traccia di tutti i vostri servizi, provate a seguire i suggerimenti descritti in questo articolo per vedere se vi sono d’aiuto.