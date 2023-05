La Toscana è una delle regioni italiane più famose e visitate. Ogni anno, milioni di turisti si recano in questa regione per ammirare i suoi paesaggi, la sua cultura e la sua gastronomia. Tuttavia, non tutti conoscono le curiosità che si celano dietro i luoghi più famosi della Toscana. Ecco cinque curiosità sulla Toscana che forse non conoscevi.

5 curiosità sulla Toscana (Foto@Pixabay)

1. Il cimitero monumentale delle Porte Sante a Firenze

Il cimitero delle Porte Sante è uno dei luoghi più bizzarri e suggestivi di Firenze. Si trova sulle colline che dominano la città, ed è famoso per le sue tombe monumentali e le sculture che rappresentano personaggi celebri. Tra queste, si possono trovare le tombe di Carlo Lorenzini, meglio conosciuto come Collodi, lo scrittore de “Le Avventure di Pinocchio”, e quella di Carlo Goldoni, autore di numerose commedie. Il cimitero delle Porte Sante è anche il luogo dove si trova la tomba di Galileo Galilei.

2. La Torre di Pisa non è l’unico campanile storto della Toscana

La Torre di Pisa è forse l’edificio più famoso della Toscana, ma non è l’unico campanile storto della regione. A San Gimignano, una piccola cittadina vicino a Siena, si possono ammirare quattordici torri medievali, di cui solo sette sono ancora in piedi. Tra queste, la Torre Grossa, alta 54 metri, è la più imponente. Anche la Torre del Mangia a Siena, costruita nel XIV secolo, è inclinata di circa 1,5 metri. Tuttavia, nessuna di queste torri ha la fama della Torre di Pisa, che continua ad attirare turisti da tutto il mondo.

3. La Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO

La Val d’Orcia è una delle valli più belle della Toscana. Si estende tra le province di Siena e Grosseto, e comprende una serie di colline, valli e borghi medievali. Nel 2004, la Val d’Orcia è stata dichiarata patrimonio dell’UNESCO, grazie alla sua bellezza e alla sua importanza storica e culturale. Tra i borghi più famosi della Val d’Orcia si possono citare Pienza, Montalcino e Montepulciano, famosi per il loro vino.

4. Il Festival del gelato artigianale a San Gimignano

San Gimignano è famosa per le sue torri, ma anche per il suo gelato artigianale. Ogni anno, a metà settembre, si tiene il Festival del Gelato Artigianale, una manifestazione che attira appassionati e produttori di gelato da tutto il mondo. Durante il festival, si possono gustare gelati di tutti i gusti, dalle classiche fragola e cioccolato, ai gusti più stravaganti, come il gelato al tartufo o al peperoncino.

5. La caccia al tartufo in Toscana

La Toscana è famosa anche per la sua produzione di tartufi, pregiati funghi sotterranei che vengono utilizzati in cucina per insaporire piatti di carne, pasta e risotto. La caccia al tartufo è una tradizione molto antica, che si svolge soprattutto nei mesi autunnali. In Toscana, sono presenti numerose aziende agricole che organizzano escursioni alla ricerca del tartufo, durante le quali è possibile assistere alla lavorazione del tartufo fresco e gustare piatti tipici preparati con questo pregiato ingrediente.

In conclusione, la Toscana è una regione che nasconde molte curiosità e tradizioni affascinanti. Dalle torri inclinate di San Gimignano alla bellezza della Val d’Orcia, passando per il cimitero monumentale delle Porte Sante di Firenze, la Toscana è una meta ideale per chi vuole scoprire la storia, la cultura e la gastronomia di una delle regioni più belle e affascinanti d’Italia.