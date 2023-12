AI sui nostri smartphone, il mercato nei prossimi anni

L’intelligenza artificiale (AI) sta trasformando radicalmente il settore degli smartphone, promettendo innovazioni significative nei prossimi anni. Questo articolo esplora come l’AI sta plasmando il futuro degli smartphone, toccando aspetti come la durata della batteria, l’assistenza vocale e la fotografia, oltre a guardare alle novità introdotte da aziende come Google con i suoi dispositivi Pixel.

1. Miglioramenti nella Gestione della Batteria

La durata della batteria è un fattore cruciale per gli utenti di smartphone. L’AI sta emergendo come uno strumento fondamentale per ottimizzare la vita della batteria, prevedendone la durata utile e adattando le impostazioni in base al comportamento dell’utente. Questo può aumentare significativamente la durata della batteria e migliorarne la salute a lungo termine. Ad esempio, Xiaomi ha implementato una ricarica adattiva supportata dall’AI, mentre Oppo e OnePlus hanno introdotto standard di ricarica SuperVOOC potenziati dall’AI. Queste tecniche possono potenzialmente aumentare la durata della batteria degli smartphone fino al 30% e migliorare la salute a lungo termine della batteria fino al 40%, riducendo anche i costi energetici per gli utenti.

2. Assistente Vocale Migliorato

Gli assistenti vocali sono diventati un modo comodo per interagire con gli smartphone. Tuttavia, affrontano sfide come problemi di accuratezza e funzionalità limitate. Le nuove tecnologie AI, come i modelli avanzati di NLP (Natural Language Processing) di OpenAI, possono migliorare gli assistenti vocali rendendoli più naturali, adattabili e personalizzabili. Ad esempio, Microsoft Bing ha recentemente aggiornato il suo ChatGPT con una voce parlante, disponibile sia su Android che iOS, offrendo una sfida a Siri di Apple e Google Assistant.

3. Fotocamera AI-Enhanced

Le fotocamere degli smartphone sono un altro aspetto chiave che attrae i consumatori. Con l’AI, le fotocamere degli smartphone possono ottenere risultati sorprendenti, rivali delle fotocamere DSLR professionali. L’AI migliora la qualità delle immagini con tecniche di fotografia computazionale come HDR, super-risoluzione e miglioramento in condizioni di scarsa illuminazione. Ad esempio, la serie Vivo X90, con il suo ISP d’immagine Vivo V2, offre prestazioni di fotografia computazionale quasi istantanee.

Innovazioni di Google con Pixel 8

Google, con i suoi dispositivi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sta guidando l’innovazione nel campo dell’AI negli smartphone. Il Pixel 8 Pro è stato annunciato come il “primo telefono dell’era dell’AI generativa”, consentendo agli utenti di accedere ai modelli di AI generativa di Google direttamente sul loro dispositivo. Questo si traduce in risposte suggerite più intelligenti nelle conversazioni testuali e una qualità delle foto migliorata durante lo zoom. Oltre alle capacità di AI, entrambi i telefoni presentano aggiornamenti della fotocamera, prestazioni più rapide e una migliore durata della batteria, offrendo un’esperienza complessiva superiore.

In conclusione, l’AI sta trasformando gli smartphone in modi che migliorano l’esperienza utente rendendoli più potenti, versatili e facili da usare. Dai miglioramenti della durata della batteria ai progressi nelle fotocamere e negli assistenti vocali, l’AI promette di rendere gli smartphone futuri più avanzati e user-friendly che mai.

