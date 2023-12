E’ proprio vero che gli smartphone ci ascoltano

È vero che i nostri dispositivi mobili sono in grado di raccogliere una notevole quantità di dati su di noi, anche senza utilizzare i nostri microfoni. Le app popolari di assistenza virtuale come Siri di Apple e Google Assistant funzionano rispondendo ai nostri comandi vocali e ogni app con accesso al microfono può ascoltarci se le diamo il permesso.

In questo senso, possiamo considerare i nostri smartphone come motori di ricerca verbali. Questi dispositivi e le applicazioni in essi contenute sono in grado di tracciare la nostra attività su Internet, spesso per scopi pubblicitari o di marketing​​​​.

Funzionalità e Sicurezza degli Smartphone

I sistemi operativi (OS) degli smartphone, come Android e iOS, svolgono un ruolo cruciale nella determinazione della funzionalità e dell’usabilità dei dispositivi. Android offre una gamma più ampia di opzioni personalizzabili, mentre iOS offre un’esperienza utente fluida su tutti i dispositivi Apple. Le caratteristiche di sicurezza, come il riconoscimento delle impronte digitali o del viso, la crittografia e le autorizzazioni sicure delle app, sono essenziali per la protezione dei dati personali. Inoltre, è importante verificare che il produttore fornisca aggiornamenti regolari di sicurezza per proteggersi dalle minacce emergenti​​.

Gestire la Privacy sul Proprio Smartphone

Per proteggere la privacy sul proprio smartphone, è fondamentale prendere alcune precauzioni. È importante rivedere periodicamente i permessi delle app, mantenere aggiornato il sistema operativo del telefono, utilizzare autenticazioni sicure come codici di accesso o biometria, e essere cauti nell’uso di reti Wi-Fi pubbliche. Un’altra pratica consigliata è gestire i permessi delle app, utilizzare password forti e uniche per gli account online e fare attenzione ai tentativi di phishing. È anche utile cancellare regolarmente la cronologia del browser, i cookie, la cache e i dati delle app per ridurre la quantità di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L’installazione di app di sicurezza affidabili può fornire un ulteriore strato di protezione contro malware, virus e altre minacce alla sicurezza​​.

Conclusione

Nonostante le preoccupazioni e le esperienze aneddotiche relative a pubblicità mirate correlate a conversazioni, non esistono prove concrete che supportino l’idea che gli smartphone stiano attivamente ascoltando le nostre conversazioni. Gli smartphone raccolgono dati attraverso vari mezzi, come l’accesso al microfono, ma questi dati vengono utilizzati principalmente per il riconoscimento vocale e altri scopi legittimi, come il miglioramento dell’esperienza utente. Le pubblicità mirate che gli utenti incontrano spesso possono essere attribuite a tecniche di raccolta dati più sofisticate, piuttosto che all’ascolto attivo delle conversazioni​​.

In conclusione, sebbene gli smartphone possano tecnicamente ascoltarci, il loro uso principale dei dati raccolti è per il miglioramento dell’assistenza vocale e della personalizzazione dell’esperienza utente, piuttosto che per ascoltare attivamente le conversazioni private.