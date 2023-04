Allevare insetti per alimentazione umana è il futuro?

L’allevamento degli insetti sta emergendo come una fonte di proteine sostenibile e a basso impatto ambientale, in grado di fornire una risorsa proteica alternativa alle fonti di proteine convenzionali. Questa pratica, nota come “entomofagia“, è stata praticata in molte culture in tutto il mondo per secoli e sta diventando sempre più popolare in Occidente.

Allevare insetti per alimentazione umana: Il futuro

Uno dei maggiori vantaggi dell’allevamento degli insetti è la loro capacità di convertire il cibo in proteine molto più efficientemente rispetto al bestiame convenzionale. Gli insetti richiedono meno acqua, terra e cibo per produrre la stessa quantità di proteine. Ad esempio, per produrre un chilo di proteine di manzo, sono necessari oltre 20.000 litri d’acqua, mentre solo circa 200 litri d’acqua sono necessari per produrre lo stesso quantitativo di proteine di grilli. Inoltre, gli insetti richiedono meno spazio per crescere e possono essere coltivati ​​in ambienti interni, riducendo così la pressione sulle risorse naturali.

Ci sono anche alcune specie di insetti che producono una quantità significativa di grassi, che possono essere utilizzati per produrre biocarburanti e altri prodotti utili. Ad esempio, il coleottero dell’oleandro è in grado di produrre olio in grandi quantità, che può essere utilizzato per produrre biodiesel e altri prodotti chimici.

L’allevamento degli insetti può anche avere un impatto positivo sulle comunità locali, fornendo un’attività economica che richiede poca terra e risorse per avviare e gestire. In molti paesi in via di sviluppo, l’allevamento di insetti può essere una fonte di sostentamento per le famiglie, in particolare per coloro che vivono in aree rurali.

Tuttavia, ci sono anche alcune sfide da affrontare nell’allevamento degli insetti. Una di queste è la necessità di garantire che gli insetti siano privi di contaminanti tossici, come pesticidi o metalli pesanti, poiché possono accumularsi nei loro tessuti e quindi essere trasferiti all’uomo che li consuma. Inoltre, la commercializzazione degli insetti come fonte di cibo può richiedere un cambiamento culturale, poiché molti consumatori possono essere restii a mangiare insetti.

Per superare queste sfide, molte aziende stanno lavorando per sviluppare tecnologie che consentano di allevare gli insetti in modo sicuro ed efficiente. Ad esempio, le larve della mosca soldato nera possono essere alimentate con rifiuti alimentari, riducendo così il problema degli scarti alimentari e producendo anche proteine ​​a basso costo per l’alimentazione animale. Inoltre, alcune aziende stanno cercando di rendere gli insetti più accattivanti per i consumatori, trasformandoli in prodotti alimentari che sembrano più familiari, come barrette energetiche e hamburger.

L’allevamento degli insetti non è solo una fonte di proteine ​​sostenibile, ma può anche avere effetti positivi sull’ambiente. Gli insetti sono una fonte di cibo a basso impatto ambientale perché producono meno gas a effetto serra rispetto al bestiame. Inoltre, gli insetti non richiedono la stessa quantità di terra per la coltivazione dei cereali e del fieno per l’alimentazione del bestiame. Ciò significa che l’allevamento degli insetti può ridurre la pressione sulla terra e sulla biodiversità, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura.

Un’altra sfida da affrontare è la disponibilità degli insetti per l’alimentazione umana. Non tutti gli insetti sono commestibili o appetibili, e alcuni possono contenere tossine o allergeni. Tuttavia, ci sono alcune specie di insetti che sono già utilizzate come cibo in molte parti del mondo, come i grilli, le cavallette e le formiche, e che sono considerati sicuri per l’alimentazione umana. Inoltre, ci sono anche molte aziende che stanno lavorando per sviluppare nuove specie di insetti da utilizzare come fonte di cibo, ad esempio la farina di grilli o le proteine ​​della mosca domestica.

L’allevamento degli insetti può anche essere utilizzato per ridurre il problema degli scarti alimentari. Ad esempio, gli insetti possono essere alimentati con gli scarti di cibo, come i resti di verdure e frutta, riducendo così il volume di rifiuti che finiscono nelle discariche. Inoltre, l’allevamento degli insetti può anche essere combinato con la produzione di compost, poiché gli insetti escrementi possono essere utilizzati come fertilizzante naturale per le piante.

In conclusione, l’allevamento degli insetti sta emergendo come una fonte di proteine ​​sostenibile e a basso impatto ambientale che può fornire una risorsa alternativa alle fonti di proteine convenzionali. Ci sono sfide da affrontare, come la necessità di garantire che gli insetti siano privi di contaminanti tossici e la necessità di cambiare le abitudini alimentari dei consumatori, ma ci sono anche molte opportunità da sfruttare. L’allevamento degli insetti può avere un impatto positivo sull’ambiente, riducendo la pressione sulla terra e sulla biodiversità, e può essere utilizzato anche per ridurre il problema degli scarti alimentari. Inoltre, l’allevamento degli insetti può essere un’attività economica sostenibile per le comunità locali, offrendo una fonte di sostentamento che richiede poca terra e risorse per avviare e gestire.