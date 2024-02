Arriva Galaxy AI, il futuro dei cellulari Samsung

Samsung ha recentemente annunciato il lancio di Galaxy AI, segnando l’inizio di una nuova era nell’intelligenza artificiale mobile. Questa innovativa piattaforma promette di trasformare radicalmente l’esperienza d’uso degli smartphone Galaxy, offrendo una serie di funzionalità avanzate basate sull’IA.

Durante l’evento Galaxy Unpacked 2024, tenutosi il 17 gennaio a San Jose, Samsung ha svelato le ultime innovazioni della serie Galaxy S, progettate per elevare lo standard dell’esperienza mobile intelligente. L’azienda mira a trasformare il modo in cui viviamo, ci connettiamo e creiamo, promettendo un’esperienza quotidiana arricchita come mai prima d’ora​​.

Galaxy AI si presenta come un’esperienza di intelligenza artificiale mobile completa, unendo l’intelligenza artificiale sviluppata internamente da Samsung a quella basata sul cloud, grazie a collaborazioni aperte con leader del settore. Questa piattaforma è stata progettata per democratizzare l’accesso a Internet, trasformare le fotocamere in strumenti di comunicazione indispensabili e ora, con l’introduzione dell’IA, migliorare ulteriormente la vita quotidiana degli utenti. Una delle funzionalità più promettenti di Galaxy AI è AI Live Translate Call, che offre una traduzione audio e testuale in tempo reale durante le chiamate, eliminando la necessità di app di terze parti e garantendo che le conversazioni private rimangano sicure​​.

Samsung ha anche introdotto Gauss, il suo primo modello di lingua generativa AI, che promette di portare una suite di strumenti e funzionalità basate sull’IA sui dispositivi mobili. Queste funzionalità comprendono la generazione e modifica di immagini, la composizione di email, la sintesi di documenti e la programmazione, segnalando l’intenzione di Samsung di competere nel settore dell’IA​​.

Galaxy AI mira a superare le barriere alla comunicazione sociale, rendendo la comunicazione più semplice e produttiva che mai. Wonjoon Choi, EVP e capo della R&D della Mobile eXperience Business di Samsung, ha sottolineato l’importanza della tecnologia mobile nell’abilitare connessione, produttività e creatività a livello globale, affermando che Galaxy AI rappresenterà l’offerta di intelligenza più completa dell’azienda fino ad oggi, cambiando per sempre il modo in cui pensiamo ai nostri telefoni​​.

Con l’introduzione di Galaxy AI, Samsung non solo promette di migliorare l’esperienza utente attraverso funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, ma si impegna anche a mantenere alti standard di sicurezza e privacy. Questo passo avanti nell’IA mobile apre nuove possibilità per gli utenti Galaxy, offrendo un assaggio di ciò che il futuro potrebbe riservare nel campo della tecnologia mobile.