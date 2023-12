Arriva l’era digitale dei Kiss, la band rivoluziona i concerti

I KISS, una delle band rock più iconiche di tutti i tempi, hanno recentemente concluso il loro tour di addio “End Of The Road” con un concerto storico a Madison Square Garden a New York. In un evento sorprendente, hanno presentato i loro avatar digitali, segnando l’inizio di un’era rivoluzionaria per la band.

Durante l’encore finale del concerto, i KISS hanno lasciato il palco, cedendo il posto ai loro avatar digitali, che hanno eseguito “God Gave Rock And Roll To You“. Questi avatar non sono semplici repliche dei membri attuali – Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer ed Eric Singer – ma sono interpretazioni di loro come supereroi fantasy. La creazione degli avatar è stata realizzata in collaborazione con Industrial Light & Magic, la società fondata da George Lucas, nota per il suo lavoro in film iconici come “Star Wars” e nel Marvel Cinematic Universe​​​​.

Questa mossa non solo assicura l’immortalità della band, ma spinge anche i confini delle performance rock and roll, proseguendo la tradizione dei KISS di sperimentare con effetti speciali e scenografie. Gli avatar sono stati realizzati utilizzando tecnologie avanzate di cattura delle performance e machine learning, permettendo alla creatività e all’essenza dei KISS di vivere in eterno​​.

Per Sundin, CEO di Pophouse Entertainment, la tecnologia utilizzata permetterà ai KISS di continuare il loro lascito “per l’eternità”, offrendo la possibilità di tenere concerti in diverse città o continenti nella stessa serata​​. La visione condivisa di lavorare con ILM e Pophouse è di portare i KISS a un livello completamente diverso, non solo come band musicale, ma come un’esperienza culturale più ampia​​.

Gene Simmons, co-fondatore dei KISS, ha commentato che questa partnership con ILM e Pophouse permetterà alla band di rimanere “per sempre giovane e iconica“, aprendo nuove strade mai esplorate prima​​. I nuovi avatar, denominati Demon, Starchild, Catman e Spaceman, sono raffigurati come versioni supereroiche dei membri della band. Oltre agli spettacoli degli avatar, i KISS continueranno ad esistere attraverso altre iniziative, tra cui un museo a Las Vegas, crociere a tema KISS, un film in arrivo e uno show animato​​.

Infine, è interessante notare che Pophouse, la società dietro il progetto, è stata co-fondata da Björn Ulvaeus degli ABBA nel 2014. Inizialmente pensata per promuovere il marchio ABBA con eventi unici dal vivo, si è poi espansa in altre iniziative legate a venue, eventi e media. Il successo del progetto “ABBA Voyage” a Londra, con un investimento di circa 175 milioni di dollari, ha generato oltre 150 milioni di dollari in vendite e più di 1,5 milioni di biglietti venduti in 15 mesi, dimostrando il potenziale di questi tipi di spettacoli​​.

In conclusione, la trasformazione digitale dei KISS non è solo un tributo al loro passato, ma un audace passo verso il futuro, che promette di rivoluzionare il modo in cui la musica e le performance dal vivo sono percepite e sperimentate.