Biden conferma: 3 miliardi di dollari all’Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un pacchetto di aiuti militari in occasione della festa nazionale dell’Ucraina.

Il più grande pacchetto di aiuti militari all’Ucraina fino ad oggi, pari a quasi 3 miliardi di dollari, è stato annunciato oggi dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, esattamente sei mesi dopo l’invasione russa, congratulandosi con l’Ucraina nel giorno della sua festa nazionale.

Sono 2,98 miliardi di dollari in aiuti militari statunitensi “consentiranno all’Ucraina di acquisire sistemi di difesa antiaerea, sistemi di artiglieria e munizioni, sistemi antiaerei senza pilota e radar per garantire che continui a difendersi a lungo termine“, ha affermato Joe Biden nel comunicato emesso dalla Casa Bianca.

“Gli Stati Uniti si impegnano a sostenere il popolo ucraino mentre continua la sua lotta per difendere la propria sovranità. Come parte di questo impegno, sono orgoglioso di annunciare il nostro più grande pacchetto di aiuti militari fino ad oggi: circa 2,98 miliardi di dollari in armi e attrezzature“, ha affermato il presidente degli Stati Uniti nel suo annuncio.

“So che questo giorno dell’indipendenza provoca sentimenti contrastanti in molti ucraini, perché migliaia di persone sono state uccise o ferite, milioni sono state sfollate dalle loro case e così tante sono cadute vittime degli attacchi russi. Ma i sei mesi di attacchi continui hanno solo rafforzato l’orgoglio degli ucraini per se stessi, per il loro Paese e per i loro 31 anni di indipendenza” ha proseguito.