Il biodiesel è un biocombustibile liquido ottenuto da oli vegetali o grassi animali mediante un processo chimico chiamato transesterificazione. Il biodiesel è simile al gasolio derivato dal petrolio, ma ha il vantaggio di essere rinnovabile e meno inquinante.

Il biodiesel si produce mediante una reazione chimica chiamata transesterificazione, che trasforma gli oli vegetali o i grassi animali in un liquido simile al gasolio. Per fare questa reazione si usa alcol etilico o metilico come catalizzatore. Il sottoprodotto della reazione è il glicerolo.

Biodiesel di cosa parliamo e dove lo troviamo (Foto@Pixabay)

I vantaggi e svantaggi del biodiesel

Il biodiesel ha dei vantaggi e degli svantaggi rispetto al gasolio. Tra i vantaggi ci sono la riduzione delle emissioni di CO, CO2, idrocarburi aromatici e polveri sottili, la non tossicità, la biodegradabilità e il potere lubrificante. Tra gli svantaggi ci sono l’aumento delle emissioni di NOx3, che richiede catalizzatori specifici per i motori diesel, e il costo di produzione più elevato rispetto al gasolio.

Il biodiesel si usa principalmente nell’autotrazione, con i motori diesel. Può essere usato puro o miscelato con il gasolio. Alcuni costruttori di auto indicano se le loro vetture possono usare il biodiesel puro. Il biodiesel si usa anche nel riscaldamento.

Dove possiamo trovare il biodiesel

Il biodiesel è un biocarburante ecologico e pulito derivato dagli oli vegetali. Nell’Unione Europea si producono oltre 6 milioni di tonnellate l’anno di biodiesel, utilizzando principalmente colza, girasole e soia. I principali produttori europei di biodiesel sono la Germania, la Francia e l’Italia.

Il biodiesel è un’alternativa al diesel derivato dal petrolio e può essere usato sia in forma pura che in miscela con il diesel stesso. Il prezzo del biodiesel dipende dal prezzo del diesel e dalla domanda e dall’offerta di oli vegetali.

In Europa ci sono diverse imprese che si occupano della produzione e della distribuzione di biodiesel. Puoi acquistare il biodiesel presso le stazioni di servizio che lo offrono o direttamente dai produttori.

Si trova il biodiesel in Italia?

Il biodiesel è un biocarburante ottenuto da oli vegetali o animali. In Italia, il biodiesel è usato principalmente per il riscaldamento e il trasporto. Alcune stazioni di servizio ENI offrono un biodiesel chiamato HVOlution, prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali.