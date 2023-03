Il vomito è un’esperienza sgradevole e spiacevole che può essere causata da una vasta gamma di cause, tra cui infezioni, reazioni allergiche, avvelenamento, intossicazione da alcol, mal di mare e molti altri. In molti casi, il vomito può causare una significativa perdita di liquidi e nutrienti, il che può portare a disidratazione e scompensi elettrolitici.

Che cosa bere dopo aver vomitato

Vediamo cosa bere dopo aver vomitato per aiutare il corpo a recuperare e prevenire la disidratazione.

Il primo passo dopo il vomito è quello di riposarsi e bere piccole quantità di liquidi a temperatura ambiente. Evitare di bere bevande fredde o troppo calde, in quanto possono irritare ulteriormente lo stomaco e provocare ulteriori vomiti. Inoltre, evitare di bere bevande gassate, alcoliche o con caffeina, poiché possono irritare lo stomaco e aumentare la sensazione di nausea.

Il miglior liquido da bere dopo il vomito è l’acqua. L’acqua aiuta a reidratare il corpo e ripristinare i livelli di fluidi persi durante il vomito. Tuttavia, bere grandi quantità di acqua può aumentare il rischio di ulteriori vomiti. Quindi, è meglio bere piccole quantità di acqua ogni 10-15 minuti.

Se l’acqua non sembra essere tollerata dal corpo, si può provare a bere una bevanda sportiva. Le bevande sportive contengono elettroliti come sodio, potassio e magnesio, che possono aiutare a ripristinare gli elettroliti persi durante il vomito. Tuttavia, è importante scegliere una bevanda sportiva con basso contenuto di zuccheri e senza caffeina. Anche le bevande a base di cocco possono essere utili per ripristinare gli elettroliti e l’idratazione.

Un’altra bevanda da considerare dopo il vomito è il tè alla menta. La menta ha proprietà antinausea naturali, il che può aiutare a ridurre la sensazione di nausea dopo il vomito. Il tè alla menta può anche aiutare ad alleviare i crampi allo stomaco e altri sintomi digestivi.

Il brodo di pollo può essere un’altra bevanda da considerare dopo il vomito. Il brodo di pollo è ricco di sostanze nutrienti come la proteina, il sodio e il potassio, che possono aiutare a ripristinare gli elettroliti persi durante il vomito. Inoltre, il brodo di pollo ha proprietà antinfiammatorie naturali che possono aiutare ad alleviare l’irritazione dello stomaco.

Infine, è importante evitare di bere bevande troppo zuccherate dopo il vomito. Le bevande troppo zuccherate possono irritare ulteriormente lo stomaco e aumentare la sensazione di nausea. Inoltre, evitare di bere bevande contenenti alcol, in quanto possono essere irritanti per lo stomaco e causare ulteriori vomiti.

Bere piccole quantità di liquidi a temperatura ambiente dopo il vomito è importante per prevenire la disidratazione e ripristinare gli elettroliti persi durante il vomito. L’acqua è la bevanda migliore da bere dopo il vomito, ma se l’acqua non è ben tollerata dal corpo, si può provare a bere una bevanda sportiva, tè alla menta, brodo di pollo o bevande a base di cocco. In ogni caso, è importante evitare bevande troppo fredde o calde, bevande gassate, alcoliche o con caffeina e bevande troppo zuccherate. Inoltre, è importante riposare e bere piccole quantità di liquidi ogni 10-15 minuti per aiutare il corpo a recuperare. Se i sintomi persistono o peggiorano, è importante consultare un medico per un trattamento adeguato.

foto@Pixabay