Chi Dovrebbe Assumere Statine: Criteri di Idoneità per la Prevenzione della Malattia Cardiovascolare

Le statine sono ampiamente utilizzate per la prevenzione primaria della malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD). Ecco un’analisi dettagliata dei criteri di idoneità per le statine secondo diverse linee guida:

1. Linee Guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) (2021)

Modello di Valutazione del Rischio : ESC utilizza il modello Systematic Coronary Risk Evaluation 2 (European-SCORE2) per valutare il rischio ASCVD a 10 anni.

: ESC utilizza il modello Systematic Coronary Risk Evaluation 2 (European-SCORE2) per valutare il rischio ASCVD a 10 anni. Soglie Specifiche per Età : Per individui di 40-49 anni, è richiesto un rischio ASCVD a 10 anni ≥7.5%, e per quelli di 50-69 anni, un rischio ≥10%. Non ci sono raccomandazioni di classe I per pazienti di 70 anni o più.

: Per individui di 40-49 anni, è richiesto un rischio ASCVD a 10 anni ≥7.5%, e per quelli di 50-69 anni, un rischio ≥10%. Non ci sono raccomandazioni di classe I per pazienti di 70 anni o più. Modificatori di Rischio: Raccomandazioni di classe II sono previste per pazienti con rischio European-SCORE2 del 2.5% o superiore (età 40-49) e 5% o superiore (età 50-69) in presenza di modificatori di rischio.

2. Linee Guida dell’American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) (2019)

Stima del Rischio : Utilizza l’Equazione del Pool di Coorti (PCE) per stimare il rischio ASCVD a 10 anni per adulti di 40-79 anni.

: Utilizza l’Equazione del Pool di Coorti (PCE) per stimare il rischio ASCVD a 10 anni per adulti di 40-79 anni. Categorie di Rischio : Adulti sono categorizzati in rischio basso (<5%), borderline (5 a <7.5%), intermedio (≥7.5 a <20%), o alto (≥20%).

: Adulti sono categorizzati in rischio basso (<5%), borderline (5 a <7.5%), intermedio (≥7.5 a <20%), o alto (≥20%). Potenziatori di Rischio : Per adulti a rischio borderline e intermedio, si considerano potenziatori di rischio.

: Per adulti a rischio borderline e intermedio, si considerano potenziatori di rischio. Raccomandazioni per le Statine: Terapia con statine è raccomandata per vari gruppi, inclusi pazienti con LDL-C ≥190 mg/dl (età 20-75), quelli con diabete (età 40-75), e adulti di 40-75 anni con LDL-C ≥70 mg/dl e <190 mg/dl a seconda della loro stima del rischio.

3. Linee Guida del United States Preventative Services Taskforce (USPSTF) (2022)

Criteri di Idoneità: Raccomanda terapia con statine per adulti di 40-75 anni con uno o più fattori di rischio CVD e un rischio ASCVD a 10 anni calcolato ≥10%.

4. Linee Guida del UK National Institute for Health and Care Excellence (UK-NICE) (2014)

Soglia di Rischio: Un rischio ASCVD a 10 anni del 10% o superiore è usato per identificare i pazienti idonei per la terapia con statine.

Confronto e Prospettive

Variabilità nella Valutazione del Rischio : Diverse linee guida utilizzano vari modelli e soglie di rischio, risultando in diverse popolazioni di pazienti idonei per le statine.

: Diverse linee guida utilizzano vari modelli e soglie di rischio, risultando in diverse popolazioni di pazienti idonei per le statine. Adulti Più Giovani e Diabete Mellito: Linee guida con soglie di rischio ASCVD più alte potrebbero sottovalutare il rischio in individui più giovani e quelli con diabete, potenzialmente limitando l’accesso alle statine per questi gruppi.

Conclusione

Determinare l’idoneità per la terapia con statine coinvolge una valutazione complessiva del rischio ASCVD basata su vari modelli e soglie. Le differenze nelle linee guida riflettono la complessità e l’evoluzione della comprensione della valutazione del rischio cardiovascolare. È importante per i clinici considerare i profili individuali dei pazienti e i fattori di rischio, inclusi l’uso di potenziatori di rischio e strumenti diagnostici aggiuntivi come la valutazione del calcio coronarico, per prendere decisioni informate sulla terapia con statine.