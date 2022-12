Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2022? Classifica, premi, polemiche

Anche la 31esima stagione di Ballando con le Stelle è giunta al termine: l’ultima puntata è stata infatti mandata in onda nella giornata di venerdì 23 dicembre. La finale ha svelato grandi notizie sulla serie: dalla classifica definitiva alle polemiche del pubblico. Ma chi ha vinto la stagione Ballando con le Stelle 2022? Chi si è posizionato sugli altri scalini del podio? Per quale motivo il pubblico ha portato avanti una polemica? Chi è intervenuto per colmarla? Continua a leggere per scoprire tutto ciò, in questo articolo avrai risposta a tutto.

La classifica finale di Ballando con le Stelle

A occupare il quarto posto della classifica della 31esima stagione di Ballando con le Stelle sono, a pari merito, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alex di Giorgio e Moreno Porcu, Rosanna Banfi e Simone Casula. A scaldare il terzo posto sono invece Ema Stokholma e Angelo Madonia. Ad ottenere il secondo posto sono Alessandro Egger e Tove Villfor. Infine, a raggiungere la prima posizione della classifica sono la giornalista Luisella Costamagna e il ballerino Pasquale la Rocca: questo successo ha portato alla nascita di una grande polemica, dovuta principalmente al fatto che non tutti definiscano i due i più talentuosi della serie. Il pubblico ha accusato la coppia e i giudici di aver modificato i voti, insistendo al punto da far intervenire il Codacons. Altri premi, come la Coppa Paolo Rossi, la Coppa della Presidente di Giuria e la Coppa Aiello, sono stati vinti rispettivamente da Gabriel Garko e Giada Lini e Dario Cassini e Lucrezia Lando.

La polemica contro i vincitori

Successivamente all’accusa da parte del pubblico, il Codacons ha deciso di intervenire: “Senza entrare nel merito della classifica finale di Ballando con le Stelle, crediamo che i telespettatori che protestano abbiano diritto alla massima trasparenza, e in tale ottica presenteremo una istanza alla Rai volta ad ottenere tutti i dati relativi ai voti raccolti attraverso i social network nel corso della serata finale”. La coppia ha deciso di non farsi intimorire dalle critiche, anzi, di rispondere in maniera accesa ad esse: “Trovo possa essere illegittimo anche rovinare la festa, io mi sono giocata tutta me stessa. Era una possibilità, ma non era nei miei programmi, non sono partita per vincere. Come ogni anno i voti sono pubblici, e quest’anno è stata anche messa in campo una task force col compito di vigilare eventuali irregolarità o fluttuazioni sospette nei voti”. Ad avere l’ultima sarà la Rai, che riporterà la risposta elaborata dal Codacons: al momento non ci resta che attendere.