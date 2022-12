Chi è Pierfrancesco Favino? Vita privata, carriera, curiosità

Pierfrancesco Favino è uno degli attori più conosciuti e apprezzati dal pubblico italiano. Nel mondo dello spettacolo ormai da trent’anni, riesce a conquistare ancora oggi migliaia di spettatori grazie al suo talento e alla sua personalità mozzafiato. Sei un seguace di Pierfrancesco Favino e desideri conoscere ancora meglio la sua persona? Continua a leggere questo articolo per scoprire la vita privata, la carriera e le curiosità dell’attore.

La vita privata di Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino è nato a Roma il 24 Agosto del 1969, ha quindi 53 anni e sta sotto il segno zodiacale della Vergine. Le sue origini non sono laziali, bensì pugliesi: suo padre è di Foggia e sua madre di Candela. Pierfrancesco ha anche tre sorelle in famiglia: una lavora come architetto, una si occupa della storia della scienza e una si dedica alla storia dello spettacolo. Il celebre personaggio ha compreso la strada da percorrere in futuro a soli diciott’anni, quando ancora gli sembrava una sciocchezza: ad oggi possiamo dire che la scelta migliore che potesse mai prendere sia stata seguire la sua passione. Pierfrancesco non è sposato, ma sta insieme ad Anna Ferzetti da ormai 19 anni. La coppia insieme ha dato vita a due figlie: Greta (16 anni) e Lea (9 anni).

La carriera di Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino avvia la sua carriera in teatro intorno alla fine degli anni ‘80, ma riesce a raggiungere la fama solo nel 1991 grazie al film “Una questione privata”. Poco più tardi si sofferma sul cinema, dando vita a “Tutti i giorni sì” (1994), “Pugili” (1995) e “Baci proibiti” (1996). Il suo percorso va avanti in maniera abbastanza lineare, fino alla scalata degli anni 2000 avvenuta grazie ai film “L’ultimo Bacio” (2001), “Emma sono io” (2002), “Al cuore si comanda” (2003), “Mariti in affitto” (2004), “Amatemi” (2005), “La sconosciuta” (2006), “Saturno Contro” (2007), “L’uomo che ama” (2008), “Angeli e Demoni” (2009) e “Amami Ancora” (2010). La sua carriera non si interrompe, anzi, continua rigogliosamente negli anni a seguire con i film:“La vita facile” nel 2011, “Posti in piedi in paradiso” nel 2012, “Rush, Regia” nel 2013, “Senza nessuna pietà” nel 2014, “Suburra” nel 2015, “Le confessioni” nel 2016, “Rachel” nel 2017, “A casa tutti bene” nel 2018, “Il Traditore” nel 2019, “I migliori anni” nel 2020 e “Promesse” nel 2021. Il suo ultimo successo è stato pubblicato nel 2022 con il nome di “Corro da te”.

Tre curiosità su Pierfrancesco Favino

Sono tante le curiosità presenti online su Pierfrancesco Favino, ma noi ne citeremo solo tre.

Pierfrancesco tiene tanto al suo fisico: l’attore risulta infatti alto 180cm e con un peso pari a 80kg, quindi perfettamente proporzionato.

Il padre di sua moglie è un grande attore: Anna Ferzetti risulta infatti essere la figlia del celebre Gabriele Ferzetti, ormai deceduto.

Anna e Pierfrancesco si sono conosciuti 24 anni fa: i due partecipavano ad una festa organizzata da amici in comune quando avvenne il colpo di fulmine.