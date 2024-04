Gli assistenti sociali cosa fanno?

Gli assistenti sociali: ruolo e funzioni

Gli assistenti sociali sono professionisti fondamentali nel tessuto sociale, con il compito di supportare persone e famiglie in situazioni di vulnerabilità o disagio sociale. Questi professionisti lavorano per garantire che tutti abbiano accesso a servizi e risorse necessari per una vita dignitosa e per promuovere una società più giusta e inclusiva​​.

Ambiti di intervento

Le aree di intervento degli assistenti sociali sono molto varie e spaziano dalla protezione dell’infanzia e sostegno agli anziani, alla gestione di casi di disabilità o di emarginazione sociale. Essi intervengono in situazioni di abuso, abbandono, difficoltà familiari e anche in contesti di adozione e affido familiare, collaborando spesso con i tribunali e i giudici minorili​​​​.

Formazione e competenze

La formazione di un assistente sociale comprende una laurea in Servizio Sociale seguita da un esame di Stato che consente l’iscrizione all’albo professionale. Le competenze richieste sono vastissime: dalla psicologia alla legislazione sociale, dalla capacità di gestire conflitti alla conoscenza di almeno una lingua straniera. Le competenze trasversali includono capacità organizzative, di negoziazione, di ascolto e di costruzione di reti relazionali​​.

Deontologia professionale

Gli assistenti sociali devono seguire un codice etico che rispetta la riservatezza delle persone assistite e promuove comportamenti adeguati anche nell’uso dei social media. Hanno il compito di attivarsi non solo per il benessere individuale, ma anche per promuovere modelli di sviluppo sani per le persone e per l’ambiente​​.

Differenza tra servizi sociali e assistenti sociali

I servizi sociali sono l’insieme delle attività e degli interventi promossi da enti pubblici o privati per garantire il benessere delle persone in difficoltà, mentre gli assistenti sociali sono i professionisti che operano all’interno di questi servizi, offrendo supporto diretto e personalizzato alle persone assistite​​.

In conclusione, gli assistenti sociali sono pilastri essenziali nel supporto alle persone più vulnerabili, lavorando per migliorarne le condizioni di vita e per favorire un’integrazione sociale efficace e rispettosa della dignità di ogni individuo. La loro attività è cruciale per costruire una società che non lascia indietro nessuno, orientata alla giustizia e all’inclusione sociale.