I migliori film horror a tema natalizio da guardare sotto l’albero

Natale è un periodo di festa e gioia, ma per chi ama il genere horror, può essere anche l’occasione per guardare qualche bel film spaventoso in compagnia dei propri cari.

Se siete alla ricerca di film horror da guardare durante le feste di Natale, ecco alcune opzioni che potrebbero fare al caso vostro.

“Black Christmas” (1974) è un classico del genere slasher che ha ispirato molti altri film successivi. La storia ruota attorno a un gruppo di studentesse del college che si trovano minacciate da uno psicopatico durante le vacanze di Natale.

“Gremlins” (1984) è un film horror-commedia che ha come protagonista un gruppo di piccole creature chiamate mogwai che, se bagnate o nutrite dopo mezzanotte, si trasformano in mostri distruttivi.

“Krampus” (2015) è un film horror che ruota attorno al mito del Krampus, un demone natalizio che punisce i bambini cattivi durante le feste di Natale.

“Rare Exports: A Christmas Tale” (Trasporto eccezionale un racconto di Natale) (2010) è un film horror finlandese che racconta la storia di un gruppo di abitanti di un villaggio che scoprono che Babbo Natale potrebbe essere una creatura malvagia e non il simpatico vecchietto con cui siamo abituati a immaginarlo.

“Better Watch Out” (2017) (Scary Christmas) è un film horror che ruota attorno a una baby-sitter che, durante la notte di Natale, si trova a dover fronteggiare un intruso che minaccia la sua giovane assistita.

Queste opzioni potrebbero essere utili per trascorrere delle feste di Natale un po’ fuori dal comune e all’insegna dell’horror.