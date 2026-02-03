Il thriller The Housemaid, con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, è uscito in formato digitale a partire dal 3 febbraio 2026, consentendo agli spettatori di noleggiarlo e acquistarlo su piattaforme online dopo il successo al botteghino. La pellicola, diretta da Paul Feig e tratta dal romanzo di Freida McFadden, continua la sua diffusione oltre le sale cinematografiche europee e statunitensi.

Disponibilità digitale su piattaforme on demand

A partire dal 3 febbraio 2026, The Housemaid è stato reso disponibile per il noleggio o l’acquisto digitale su servizi come Amazon Prime Video, Apple TV e Fandango At Home, con la possibilità di accedere al film da dispositivi domestici dopo la sua uscita nelle sale. Questa finestra digitale segue la distribuzione teatrale iniziata nel dicembre 2025 negli Stati Uniti e nel gennaio 2026 in Italia.

Dettagli economici del lancio digitale

Le piattaforme on demand offrono due modalità di accesso: il noleggio, che permette la visione entro un periodo prefissato dopo l’avvio, e l’acquisto digitale permanente. La strategia commerciale riflette una tendenza consolidata nel mercato cinematografico globale di estendere la vita commerciale dei titoli di punta oltre il circuito cinematografico.

Prospettive di streaming su servizi in abbonamento

Al momento The Housemaid non è incluso in servizi di streaming in abbonamento come parte del catalogo principale, ma analisti di settore indicano la possibile futura distribuzione su piattaforme come Starz, che ha accordi di licenza con Lionsgate per film post-teatrali. La finestra di arrivo su tali servizi potrebbe collocarsi tra aprile e maggio 2026.

Successo al botteghino e sequel in sviluppo

Il film ha ottenuto risultati significativi al botteghino, superando i 300 milioni di dollari a livello mondiale, e ha generato l’annuncio di un sequel basato sul secondo libro della serie. L’ampio interesse del pubblico ha spinto gli accordi di distribuzione digitale e la pianificazione di ulteriori usciti nella saga cinematografica.