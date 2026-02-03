Mozilla ha annunciato l’introduzione di un nuovo interruttore in Firefox che consente agli utenti di disattivare in modo centralizzato le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. La novità permette anche di mantenere attive solo alcune opzioni selezionate. L’intervento risponde alle richieste di maggiore controllo e trasparenza sull’uso dell’AI nel browser.

Un controllo unico per le funzioni AI

Il nuovo pulsante consente di spegnere tutte le funzionalità AI integrate in Firefox con un’unica azione. In alternativa, gli utenti possono scegliere di disattivare solo specifiche componenti, mantenendo operative quelle ritenute utili. L’obiettivo dichiarato è semplificare la gestione delle impostazioni e rendere più chiaro l’impatto delle tecnologie AI sull’esperienza di navigazione.

Le funzionalità coinvolte

Le opzioni interessate includono strumenti di assistenza alla scrittura, riepilogo dei contenuti e altre funzioni sperimentali introdotte progressivamente nel browser. Mozilla ha precisato che nessuna di queste è obbligatoria e che l’utente mantiene il pieno controllo sulla loro attivazione o disattivazione.

Privacy e trasparenza al centro

La scelta di introdurre un interruttore generale arriva in un contesto di crescente attenzione alla privacy. Mozilla ha ribadito che le funzioni AI sono progettate per ridurre al minimo la condivisione dei dati e che le impostazioni consentono di allineare l’uso del browser alle preferenze individuali in materia di riservatezza.

Un segnale nel dibattito sull’AI nei browser

L’iniziativa si inserisce nel più ampio confronto tra le principali aziende tecnologiche sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei software di uso quotidiano. Secondo quanto riportato da The Verge, l’approccio di Mozilla punta a differenziarsi offrendo maggiore autonomia agli utenti rispetto alle scelte predefinite.