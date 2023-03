Il materasso è uno degli elementi più importanti della nostra camera da letto, ma spesso lo trascuriamo e non lo puliamo a dovere. Questo può portare alla formazione di acari, batteri, muffe e cattivi odori che possono compromettere la nostra salute e il nostro riposo. Vediamo come pulire il materasso con il bicarbonato, un prodotto naturale ed economico che ha molte proprietà benefiche per la pulizia del materasso.

Come pulire il materasso trucchi e consigli (Foto@Pixabay)

Perché usare il bicarbonato per la pulizia del materasso

Il bicarbonato è un composto chimico che si presenta sotto forma di polvere bianca solubile in acqua. Ha diverse proprietà che lo rendono adatto per la pulizia del materazzo:

Ha un’azione igienizzante e disinfettante, in grado di eliminare germi e batteri presenti sul materasso.

Ha un’azione deodorante e assorbente, capace di neutralizzare i cattivi odori e le macchie causate da sudore, urine o altri liquidi.

Ha un’azione sbiancante e smacchiante, utile per ravvivare il colore del materasso e rimuovere le macchie più ostinate.

Ha un’azione anticalcare e ammorbidente, che previene la formazione di depositi calcarei sul materasso e lo rende più morbido al tatto.

Come usare il bicarbonato per la pulizia del materasso

Per pulire il materasso con il bicarbonato ci sono diversi metodi possibili. Eccone alcuni:

Cospargere il bicarbonato a secco sul materasso e lasciarlo agire per almeno 12 ore. Poi aspirare bene tutto con l’aspirapolvere.

Sciogliere due cucchiai di bicarbonato in una caraffa d’acqua tiepida e spruzzare la soluzione sul materasso con uno spruzzino. Lasciare asciugare all’aria aperta o con l’aiuto di un phon.

Mescolare mezzo bicchiere di aceto bianco con mezzo bicchiere di succo di limone e aggiungere due cucchiai di bicarbonato. Applicare la pasta ottenuta sulle macchie più difficili da togliere. Lasciare agire per 15 minuti poi strofinare delicatamente con una spugna umida. Asciugare bene il materasso.

Considerazioni

La pulizia del materasso è importante per garantire una buona igiene della nostra camera da letto e una migliore qualità del nostro sonno. Il bicarbonato è un alleato prezioso per questa operazione, grazie alle sue proprietà naturali ed ecologiche. Con pochi gesti semplici ed economici possiamo avere un materasso pulito, profumato e sano.