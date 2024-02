Come riuscire ad evitare le email spam

Evitare le email spam è un compito sempre più impegnativo, ma seguendo alcune strategie efficaci, è possibile ridurre significativamente il volume di queste email indesiderate. Le tecniche per combattere lo spam si concentrano su pratiche preventive, l’utilizzo di strumenti di filtraggio, la gestione della privacy e l’aggiornamento delle impostazioni di sicurezza.

1. Utilizzare Filtri Antispam e Segnalare le Email Indesiderate

La maggior parte dei provider di servizi email offre filtri antispam che si possono personalizzare e migliorare segnalando le email indesiderate. Gmail, Outlook, Apple Mail e Yahoo Mail offrono opzioni per bloccare mittenti specifici, segnalare email come spam o spostarle automaticamente in cartelle designate​​​​​​​​.

2. Cambiare le Impostazioni di Privacy e Sicurezza

È fondamentale aggiornare regolarmente le impostazioni di privacy e sicurezza del proprio account email per limitare l’accesso dei terzi al proprio indirizzo email e migliorare la protezione contro lo spam. Questo include la rimozione dell’accesso a terze parti non desiderate e l’attivazione dell’autenticazione a due fattori​​.

3. Disiscriversi dalle Newsletter e Liste di Mailing Non Desiderate

Una parte significativa dello spam può provenire da iscrizioni, spesso fatte inconsapevolmente. Cerca nelle tue email le opzioni per disiscriverti dalle newsletter o utilizza strumenti di disiscrizione di massa come Clean Email per gestire le tue iscrizioni in modo più efficiente​​​​.

4. Non Divulgare Indirizzatamente l’Indirizzo Email

Evita di condividere il tuo indirizzo email su siti web pubblici, forum o nei social media. Quando necessario, usa indirizzi email secondari o temporanei per ridurre il rischio di ricevere spam​​.

5. Utilizzare Filtri Email e Strumenti di Terze Parti

I filtri email integrati possono non essere sempre sufficienti per bloccare tutto lo spam. L’uso di filtri e strumenti di terze parti può offrire un ulteriore livello di protezione. Applicazioni come N-Able Mail Assure e MailWasher possono aiutare a filtrare le email indesiderate prima che raggiungano la tua casella di posta​​.

6. Proteggere l’Indirizzo Email da Tracker e Malware

Gli spammer possono utilizzare tracker email e malware per raccogliere indirizzi email e targetizzare le loro campagne. È consigliabile utilizzare software antivirus aggiornato, evitare di aprire allegati o link sospetti e disabilitare il caricamento automatico delle immagini nelle email per bloccare i pixel spia​​​​.

7. Gestire le Iscrizioni e la Condivisione di Dati Online

Presta attenzione quando ti iscrivi a servizi online o effettui acquisti, scegliendo attentamente se accettare o meno di ricevere comunicazioni di marketing. Leggi le politiche sulla privacy per capire come vengono gestiti i tuoi dati personali e opta sempre per l’opzione che limita la condivisione con terze parti​​.

8. Considerare l’Apertura di un Nuovo Account Email

Se nonostante tutti gli sforzi lo spam continua ad essere un problema, potrebbe essere utile considerare l’apertura di un nuovo account email con un provider che offre funzionalità avanzate di filtraggio dello spam e maggiore sicurezza​​.

Ricorda, la lotta allo spam è un processo continuo che richiede vigilanza e adattamento alle nuove strategie degli spammer. Mantenendo aggiornate le tue pratiche e utilizzando gli strumenti disponibili, puoi ridurre significativamente l’incidenza dello spam nella tua casella di posta.