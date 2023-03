Discord è una popolare app di chat vocale e testuale che ti permette di comunicare con i tuoi amici mentre giochi online. Se hai una console PlayStation 5 e vuoi usare Discord con essa, ci sono alcuni modi per farlo. In questo articolo, ti spiegheremo come usare Discord su PS5 in modo semplice e veloce.

Come usare Discord su PlayStation 5 guida rapida 2023

Collega il tuo account Discord al tuo account PlayStation Network

Il primo passo per usare Discord su PS5 è collegare il tuo account Discord al tuo account PlayStation Network. Questo ti permetterà di accedere alla chat vocale di Discord direttamente dalla tua console e di condividere le tue attività di gioco con i tuoi amici su Discord.

Per collegare il tuo account Discord al tuo account PlayStation Network, devi seguire questi passi:

Apri l’app Discord sul tuo dispositivo mobile o sul tuo computer, accedi al tuo account Discord e poi avvia o entra in un canale vocale.

Accendi la tua console PS5 e vai in Impostazioni > Utenti e Account > Servizi collegati.

Qui troverai una nuova opzione per collegare il tuo account Discord. Selezionala e inizierai il processo per collegare il tuo account PlayStation Network al tuo account Discord.

Segui le istruzioni sullo schermo per completare il collegamento.

Una volta che hai collegato i tuoi account, vedrai un’icona di Discord accanto al tuo nome utente sulla schermata principale della PS5. Questo significa che sei pronto per usare la chat vocale di Discord sulla tua console.

Usa la chat vocale di Discord sulla tua PS5

Per usare la chat vocale di Discord sulla tua PS5, devi fare quanto segue:

Collega le tue cuffie o il tuo microfono alla porta USB o alla presa audio della tua console o del controller DualSense™.

Premi il pulsante PS sul controller per aprire il Centro controllo e seleziona l’icona del microfono nella parte inferiore dello schermo.

Qui potrai scegliere tra due opzioni: Chat party o Chat vocale (Discord).

Seleziona Chat vocale (Discord) e vedrai una lista dei canali vocali a cui sei connesso sull’app Discord. Puoi anche cercare altri canali vocali usando la tastiera virtuale o la funzione di riconoscimento vocale della PS5.

Seleziona il canale vocale a cui vuoi partecipare e premi X per entrare nella chat. Vedrai un’icona verde accanto al nome del canale che indica che sei connesso alla chat vocale.

Ora puoi parlare con i tuoi amici su Discord mentre giochi sulla tua PS5. Puoi anche regolare il volume della chat, disattivare o riattivare il microfono, lasciare la chat o cambiare canale usando le opzioni disponibili nel Centro controllo.

Usa la chat testuale di Discord sulla tua PS5

Se vuoi usare anche la chat testuale di Discord sulla tua PS5, c’è un modo alternativo per farlo. Tuttavia, questo metodo richiede che tu invii un messaggio a un tuo amico tramite l’app PlayStation Party prima di poter accedere al sito web ufficiale di Discord dalla tua console.

Per usare la chat testuale di Discord sulla tua PS5, devi fare quanto segue:

Avvia l’app PlayStation Party sulla tua console e scegli un amico a cui vuoi inviare un messaggio.

Invia loro www.discord.com come messaggio.

Seleziona e apri il link. Quando raggiungi il sito web ufficiale di Discord, accedi al tuo account.

Inizia a chattare con i tuoi amici su un canale testuale.

Tieni presente che questo metodo non è molto pratico perché dovrai uscire dal gioco ogni volta che vuoi continuare ad usarla.

Vantaggi e svantaggi di usare Discord su PS5

Usare Discord su PS5 ha dei vantaggi e degli svantaggi che devi conoscere prima di decidere se vale la pena o meno.

I vantaggi di usare Discord su PS5 sono:

Puoi comunicare con i tuoi amici su Discord indipendentemente dalla piattaforma che usano (PC, Xbox, web o mobile).

Puoi accedere alla chat vocale di Discord direttamente dalla tua console senza dover usare un altro dispositivo.

Puoi condividere le tue attività di gioco con i tuoi amici su Discord e vedere cosa stanno giocando loro.

Puoi usare le funzioni avanzate di Discord come i server personalizzati, i bot, le emoji e gli sticker.

Gli svantaggi di usare Discord su PS5 sono:

Non puoi installare l’app Discord sulla tua console perché non è supportata ufficialmente.

Non puoi usare la chat testuale di Discord in modo semplice e veloce perché devi inviare un messaggio a un tuo amico prima di poter accedere al sito web di Discord dalla tua console.

Non puoi usare le funzioni esclusive di PlayStation come il Share Play o il Remote Play con i tuoi amici su Discord.

Conclusione

Discord è una delle app di chat più popolari tra i giocatori online. Se hai una PS5 e vuoi usare Discord con essa, ci sono alcuni modi per farlo. In questo articolo, ti abbiamo spiegato come collegare il tuo account Discord al tuo account PlayStation Network e come usare la chat vocale e la chat testuale di Discord sulla tua console.