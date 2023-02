Come utilizzare la Carta del Docente: una guida passo-passo

La Carta del Docente è una carta prepagata che consente ai docenti di acquistare beni e servizi di istruzione e formazione.

Come utilizzare la carta del docente

La Carta del Docente è stata introdotta nel 2016 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per sostenere la formazione continua dei docenti. La Carta del Docente è uno strumento utile per i docenti che desiderano acquistare materiali didattici, partecipare a corsi di formazione o acquistare libri. In questa guida, spiegheremo come utilizzare la Carta del Docente.

Istruzioni

Registrati sul sito web della Carta del Docente. Per registrarti, devi fornire alcune informazioni personali, come il tuo nome, cognome, codice fiscale e indirizzo email.

Una volta registrato, riceverai una mail di conferma con un link per attivare la tua Carta del Docente. Clicca sul link per attivare la tua carta.

Accedi al tuo account e seleziona la voce “Carta del Docente”.

Seleziona la voce “Ricarica” e inserisci l’importo che desideri ricaricare.

Seleziona la voce “Acquista” e scegli i prodotti o servizi che desideri acquistare.

Inserisci i dettagli della tua carta e conferma l’acquisto.

Considerazioni

Utilizzare la Carta del Docente è un modo semplice e veloce per acquistare beni e servizi di istruzione e formazione. Segui queste istruzioni passo-passo per utilizzare la tua Carta del Docente.