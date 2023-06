Se stai pensando di organizzare un concorso a premi che preveda l’assegnazione di un premio con valore economico, in Italia, allora sappi che dovrai rispettare con estrema attenzione e rigore vari adempimenti normativi sui Concorsi a Premi.

Concorsi a premi la normativa

Primo adempimento dei concorsi a premi

Il primo adempimento consiste nella stesura del Regolamento, nel quale dovranno essere indicati tutta una serie di dati, a partire da chi è il promotore, e proseguendo con la durata del concorso, dove si svolgerà e le modalità, la sua natura, il valore indicativo dei premi in palio, il termine della consegna degli stessi e la Onlus a cui dovrai devolvere quelli non richiesti o non assegnati.

Il secondo adempimento

Il secondo adempimento è inerente la cauzione a garanzia dei premi promessi e dovrai effettuarla a favore del MiSE, per l’intero valore del montepremi, il tutto al netto dell’IVA.

Sarai autorizzato a prestare la cauzione in 3 differenti modalità: tramite fidejussione bancaria oppure assicurativa, o con deposito in denaro o in titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale dello Stato. Questa sarà svincolata dallo stesso Ministero dopo 180 giorni a partire da quando riceverai il verbale di chiusura del concorso.

Terzo adempimento

Come terzo adempimento, almeno 15 giorni prima dell’avvio del concorso dovrai comunicare l’iniziativa al MiSE. Potrai accedere con la tua CNS, o con Smart Card, per poi compilare un modulo online detto Prem@online, allegando il Regolamento e copia della cauzione, entrambi con firma digitale.

Quarto adempimento dei concorsi a premi

Il quarto adempimento prevede la stesura di un verbale di assegnazione dei premi in presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore. Se sceglierai di affidarti a un funzionario camerale dovrai prendere appuntamento e verificare sia le modalità di prenotazione sia le tariffe sul sito web della Camera di Commercio.

Consegna dei premi: il quinto adempimento

La consegna dei premi è il quinto adempimento e deve essere fatta rispettando i tempi e le modalità del regolamento stesso, ricorda che ogni vincitore dovrà avere documenti di trasporto o ricevute liberatorie per poter poi ritirare i premi.

Sesto adempimento

La chiusura è invece il sesto adempimento: dovrai presentarti dal notaio o dal funzionario per verificare la corretta consegna dei premi ai vincitori e poi redigere il verbale di chiusura del concorso. Scansiona il verbale, firmalo con firma digitale ed invialo al MiSE.

Settimo ed ultimo adempimento: pagare le tasse al fisco

Ovviamente, come settimo adempimento devi ricordati di pagare le tasse al fisco, che esigerà un ritenuta a titolo di imposta del 25%, che sarà calcolata sul valore totale dei premi assegnati e al netto dell’IVA. Nel caso in cui siano stati assegnati dei premi non imponibili IVA, come potrebbe essere nel caso di un viaggio, sei obbligato a versare anche un’imposta sostitutiva pari al 20%, da calcolare sul prezzo di acquisto.

La normative sulla privacy

In fase di stesura del regolamento, quando crei un concorso a premi normativa prevede la raccolta dei dati personali dei partecipanti, pertanto dovrai redigere l’informativa sul trattamento dei dati; se servirà, inserirai anche la richiesta del consenso.

La normativa sulla privacy è abbastanza stringente, pertanto, è bene che tu stabilisca un sistema di trattamento e conservazione dei dati raccolti che sia veramente sicuro.

Si tratta di uno step piuttosto importante perché il Garante della Privacy verifica tutte le segnalazioni che riceve e spesso emette sanzioni anche molto pesanti.

I concorsi a premi richiedono numerosi adempimenti: ovviamente, se non te la senti e non vuoi sbagliare, puoi affidarti a un bravo Consulente che si occuperà di tutte queste impellenze al posto tuo.