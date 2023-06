Revisione auto: perché è così importante ai fini assicurativi

Come ben noto a tutti gli automobilisti, prima di acquistare un’automobile, ci sono molti aspetti da considerare, specie se si guarda il lato economico: non solo l’importo dell’auto, ma anche il bollo, la polizza assicurativa, i costi di manutenzione ordinaria, la revisione auto, tutti appuntamenti che in qualche modo finiscono in un fitto calendario di scadenze che, purtroppo, può capitare di dimenticare. Se in alcuni casi, come la polizza auto, c’è un periodo di tolleranza entro il quale è possibile recuperare la svista senza conseguenze, in altri casi le ripercussioni sono serie sin da subito.

Pensiamo proprio al caso della revisione auto, un controllo obbligatorio per legge che va effettuato con cadenza periodica (la prima volta dopo quattro anni dall’immatricolazione e successivamente ogni due) e che consiste in una serie di controlli tecnici sulla propria vettura volti a verificare emissioni inquinanti o sonore, visibilità del numero di targa e di telaio, condizioni dell’impianto frenante, elettrico, dei vari dispositivi di sicurezza e molto altro. Vista la tipologia di controlli effettuati in questa sede, è evidente che la revisione è importantissima per verificare lo stato di salute del veicolo sul quale viaggiamo e, in primis, dovrebbe essere una garanzia per noi. Per di più, come detto, l’articolo 80 del Codice della Strada, rende la revisione obbligatoria per circolare e prevede una serie di azioni per sanzionare i trasgressori. Nello specifico è prevista una multa:

da 173 a 694 euro per veicolo non sottoposto alla revisione entro i termini (in questo caso il veicolo può circolare solo per recarsi in officina ed effettuare la revisione);

da 346 a 1.388 euro per veicolo che ha saltato la revisione più di una volta;

da 430 a 1.731 euro in caso di attestato di revisione falso: in questo caso, oltre la multa, è previsto il ritiro della carta di circolazione;

da 1.998 a 7.993 euro per veicolo che circoli nonostante la sospensione in attesa dell’esito della revisione.

Ma non è tutto: circolare con revisione mancante o scaduta ha infatti anche impatto sull’assicurazione auto in quanto la compagnia assicurativa, in caso di incidente, potrebbe esercitare la cosiddetta rivalsa nei confronti dell’assicurato, reo di non aver fatto revisionare il proprio veicolo. Anche molte garanzie accessorie, poi, si attivano solo nel caso tutti i documenti siano in regola, e proprio per questo ricordare alcune scadenze importanti è davvero fondamentale per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Fermo restando che, seppur tante, le scadenze che riguardano la nostra automobile dovrebbero essere ben segnate su un calendario da controllare con la giusta frequenza, quando si stipula un’assicurazione Auto online è sempre bene leggere il Set Informativo e tutte le esclusioni e le clausole che contiene. ConTe.it, leader nel panorama della distribuzione assicurativa, è particolarmente apprezzato dagli automobilisti proprio per la chiarezza e la trasparenza garantita in ogni fase del processo assicurativo. Reperire le informazioni e consultare la modulistica è semplice sin dalle primissime fasi e, in caso di necessità, è a disposizione il supporto di professionisti in grado di sciogliere ogni dubbio ulteriore. In modo del tutto autonomo, semplicemente accedendo al portale online, è possibile richiedere un preventivo e finalizzare l’acquisto di una polizza auto personalizzata e completa di tutte le garanzie accessorie che si ritengono necessarie.

Una buona polizza è fondamentale, ma avere tutti i documenti in regola ci permette di viaggiare tranquilli e di evitare spiacevoli inconvenienti.