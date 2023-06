Lo sport è da sempre una delle attività capaci di riscuotere il maggior livello di consenso a livello internazionale. Per convalidare questa affermazione non si deve fare altro che accennare ai circa 3,5 miliardi di persone che ogni anno si dedicano attivamente a discipline come il nuoto, il calcio e la pallavolo.

Lo sport uno strumento di fondamentale importanza per favorire il cambio sociale (Foto@Pixabay)

A queste, poi, vanno aggiunti coloro che preferiscono limitarsi a seguirlo con una certa assiduità. A questo proposito, il calcio occupa incontrastato il primo posto del podio con 2,5 miliardi di fan, mentre sul secondo e il terzo gradino si trovano il cricket e la pallacanestro, con rispettivamente 2,5 e 2,2 miliardi di appassionati.

Indipendentemente dal tipo di relazione che hanno con il mondo dello sport, tutte queste persone sono accomunate dal fatto di trarne benefici innegabili. A seguire, si presenteranno i principali facendo anche riferimento a alcuni esempi concreti.

Lo sport e i suoi principali vantaggi a livello sociale

Creazione di posti di lavoro

Allenatori, giocatori, arbitri e agenti non sono le uniche persone che vivono di sport, come testimoniano i 389mila e gli 1,37 milioni di lavoratori occupati nel settore rispettivamente in Italia e in Europa. Di questi, fanno anche parte per esempio i rivenditori e il personale di sicurezza presenti il giorno degli eventi, nonchè tutti coloro che gestiscono gli impianti sportivi.

A questi si deve poi aggiungere per esempio chi contribuisce alla costruzione e alla gestione di un siti dedicati alle diverse squadre o tifoserie: programmatori, redattori e addetti all’assistenza clienti. Molto spesso, questi portali riportano risultati di studio del campionato, ricerche puntigliose degli avversari e analisi tecniche per prevedere l’evoluzione futura della squadra. Un po’ come fanno i bookmakers quando devono suggerire le migliori quote calcio del mercato.

Benessere fisico e mentale

Uno dei punti principali a favore dell’attività fisica consiste nella sua capacità di contribuire a ristabilire l’equilibro dell’individuo nella sua globalità. Per esempio, in età avanzata lo sport aiuta a migliorare il tono muscolare, stimolare il sistema immunitario, contrastare gli effetti dell’osteoporosi e ritardare le patologie derivanti dal naturale processo d’invecchiamento.

A qualsiasi fascia d’età si appartenga, mantenere il proprio corpo attivo è indispensabile per avere un approccio più positivo nei confronti della vita. In particolare, questo aiuta a tenere sotto controllo fenomeni ormai comuni come la depressione, l’ansia e lo stress, oltre che ad aumentare i livelli generali di autostima, così che si vedono anche migliorate le relazioni interpersonali.

Integrazione sociale

A livello pratico, questo elemento è particolarmente evidente negli sport di squadra. Chi li pratica, infatti, non migliora col tempo solo le sue capacità motorie ma stringe anche relazioni con i propri compagni, che potrebbero anche appartenere a gruppi di diverse etnie, religioni, nazionalità e classi sociali con cui altrimenti verrebbero difficilmente in contatto.

Sempre in questo ambito, non si può fare a meno di fare riferimento alla grande capacità dello sport di riunire i connazionali sotto un’unica bandiera, come può succedere agli italiani in occasione del Mondiale U20. Oppure, può far riavvicinare persone che, pur provenendo dallo stesso Paese, si trovano in una situazione di conflitto; questo è il caso, per esempio, dei sudafricani dopo che la loro Nazionale di rugby si è aggiudicata la Coppa del Mondo nel 1995.

Promozione di valori positivi

Sempre a livello sociale, praticare uno sport favorisce l’acquisizione e la conseguente messa in pratica del fair play. Con questo termine, si indica l’adozione di un comportamento rispettoso non solo delle regole del gioco specifico a cui ci si dedica, ma anche dei propri compagni di squadra e degli avversari.

Ormai, questa attitudine verso il gioco corretto non si limita più solo agli sport tradizionali ma si estende anche a quelli in formato digitale. Come testimonia infatti un recente sondaggio sugli E-sport realizzato da Kaspersky, il 62% dei professionisti europei in questo settore sarebbe contrario a far ricorso all’inganno per avere la meglio sui propri opponenti.

Sensibilizzazione e raccolta fondi

Esistono diverse associazioni no-profit che, in tutto il mondo, si occupano di organizzare attività relazionate con lo sport con il fine di rendere nota al grande pubblico l’esistenza di determinate problematiche. Una di queste è la Make-A-Wish Foundation International, che nel corso degli anni ha collaborato con atleti e squadre prestigiose per dare vita a eventi finalizzati a raccogliere fondi destinati a bambini e adolescenti affetti da malattie gravi.

L’impatto dello sport sulla società, in breve

Come si è visto, ci sono miliardi di persone che, in tutto il mondo, praticano o seguono lo sport. In questo articolo, ci si è posti l’obiettivo di illustrare alcuni dei vantaggi che quest’attività ha a livello individuale e, come conseguenza, collettivo.

In primo luogo, lo sport occupa un ruolo di primo piano nel creare posti di lavoro e, così, migliorare la qualità di vita di intere comunità. In più, contribuendo a un innalzamento delle prestazioni psico-fisiche di coloro che lo praticano, migliora inevitabilmente le loro relazioni con chi li circonda.

Inoltre, lo sport dimostra anche di essere capace di unire persone in apparenza inconciliabili o con pochi elementi in comune, oltre che essere anche uno strumento perfetto per trasmettere valori come l’onestà e il rispetto. Infine, esistono anche organizzazioni che si propongono di informare l’opinione pubblica e fare opere di bene servendosi di esso.