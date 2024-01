Esclusiva: Jerome Boateng alla Salernitana

La notizia del possibile arrivo di Jerome Boateng alla Salernitana ha suscitato grande interesse nel mondo del calcio italiano. Il difensore centrale tedesco, classe 1988, è attualmente svincolato dopo aver concluso la sua esperienza con l’Olympique Lione a giugno 2023. La Salernitana, guidata dal direttore sportivo Walter Sabatini, sta cercando di portare un calciatore di esperienza per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo salvezza in Serie A.

Foto@Football.ua, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons

Boateng, con un passato glorioso al Bayern Monaco, dove ha trascorso dieci stagioni vincendo numerosi trofei, tra cui due Champions League, e con un titolo mondiale vinto con la Germania nel 2014, rappresenta un’opzione molto interessante per la difesa della Salernitana. Durante le sue ultime due stagioni al Lione, ha partecipato a 35 incontri tra Ligue 1 ed Europa League. La sua esperienza internazionale e le sue qualità tecniche potrebbero essere di grande valore per la formazione campana.

La Salernitana, dopo aver già ufficializzato l’arrivo di due giocatori in prestito come Zanoli e Basic, continua a lavorare sul mercato per rafforzarsi. L’arrivo di Boateng potrebbe significare un cambiamento significativo per la difesa della squadra allenata da Filippo Inzaghi. Il tecnico ha variato tra il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1 come moduli, e Boateng potrebbe inserirsi efficacemente in entrambi gli schemi. Tuttavia, essendo fuori dal campo dal giugno 2023, avrebbe bisogno di tempo per recuperare il ritmo partita.

La giornata di giovedì 18 gennaio è stata indicata come decisiva per la conclusione dell’affare. La trattativa, se andrà in porto, potrebbe offrire alla Salernitana un giocatore di spessore che potrebbe fare la differenza nella lotta per la salvezza.

Fonti: Sky Sport​​, Corriere dello Sport​​, gianlucadimarzio.com​​.