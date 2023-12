L’Intelligenza Artificiale applicata al calcio

L’intelligenza artificiale trova applicazione in molteplici settori, dalla medicina allo sport, dall’intrattenimento all’insegnamento didattico. Uno dei comparti che sta registrando profonde trasformazioni a seguito dell’introduzione di questa tecnologia, è l’industria calcistica e tutto il suo indotto. Scouting, analisi dei match, betting e alimentazione nello sport sono fra le aree già profondamente interessate da questa recente innovazione.

Dallo scouting di nuovi talenti alle analisi dei match

Esaminando le prestazioni dei calciatori, l’intelligenza artificiale aiuta i direttori sportivi dei club a scoprire nuovi talenti ed in generale risulta essere un valido alleato nel corso delle campagne acquisti. Adoperando infatti le sue capacità di studio e analisi, può non soltanto individuare i nuovi giocatori emergenti ma anche sceglierli tenendo conto dello stile di gioco della squadra. È molto semplice per l’intelligenza artificiale monitorare le notizie provenienti da tutto il pianeta e permettere una selezione attenta fra i calciatori giovani più promettenti.

Altrettanto utile se impiegata come sistema di analisi dei dati statistici delle squadre. Ad esempio, in previsione di un determinato match, l’intelligenza artificiale suggerisce quali sessioni di allenamento sono più indicate per affrontare al meglio l’avversario di turno. Nel corso della gara sarà inoltre in grado di analizzare i dati in tempo reale e, in base all’andamento dell’incontro, consigliare l’allenatore quali modifiche adottare nelle tattiche di gioco.

Dall’industria del betting all’alimentazione nello sport

Una tecnologia che già trova grande applicazione nel mondo del betting. Si pensi ad esempio alle quote live delle partite di calcio pubblicate dai bookmakers. L’IA è in grado di prevedere esattamente il loro movimento rispetto al verificarsi di un singolo episodio durante il match, come un goal o un’espulsione. Un’analisi già largamente usata dalle stesse società di betting, nel proporre le quotazioni ottimali agli scommettitori di ogni singola opzione di gioco in palinsesto.

Gli allenamenti personalizzati e l’alimentazione sono ulteriori elementi che svolgono un ruolo rilevante nel calcio. Oramai le prestazioni sul terreno di gioco sono monitorate costantemente, con l’intento di far esprimere il massimo potenziale ai calciatori. L’IA fornisce allenamenti personalizzati tenendo conto di differenti variabili, ad esempio in base al ruolo in campo del calciatore ed alle condizioni fisiche. Allo stesso modo si procede ad analizzare eventuali intolleranze o carenze alimentari, proponendo le soluzioni più appropriate, anche a tavola, per i propri atleti.