Astronomo dilettante scopre oggetti spaziali lanciati dalla Cina verso il Nord America

In recenti sviluppi, l’astronomo dilettante Scott Tilley ha effettuato osservazioni intriganti riguardo al top-secret spaziale cinese Shenlong e alle sue attività in orbita terrestre. Tilley ha rilevato che Shenlong, lanciato dal Jiuquan Satellite Launch Center su un razzo Long March 2F, ha dispiegato sei misteriosi oggetti in orbita, etichettati da OBJECT A a F. Questi oggetti hanno suscitato notevole speculazione e interesse tra la comunità di tracciamento dei satelliti.

Tilley ha notato che le emissioni di questi oggetti sono intermittenti e varie, con alcuni che trasmettono segnali contenenti piccole quantità di dati e altri che agiscono come segnaposto senza dati. Questo comportamento è diverso dalle missioni precedenti, dove i segnali non erano così intermittenti. Anche i modelli orbitali di questi oggetti presentano dinamiche intriganti, con alcuni in orbite ellittiche e altri in orbite quasi circolari. La possibilità di incontri ravvicinati tra questi oggetti nei prossimi giorni è un punto di interesse per ulteriori osservazioni.

C’è la speculazione che questi oggetti potrebbero essere satelliti Banxing sviluppati dalla Cina, precedentemente utilizzati per trasmettere immagini di altre navicelle spaziali. Tuttavia, la natura intermittente dei segnali e le varie orbite rendono difficile accertare il loro scopo o la loro natura esatta. Gli Stati Uniti stanno monitorando da vicino questi sviluppi, data la somiglianza e il segreto che circonda sia lo spaziale americano X-37B che lo Shenlong cinese.

Il rilevamento e il tracciamento di questi oggetti sottolineano le capacità e i contributi degli astronomi dilettanti come Tilley nel monitoraggio delle attività spaziali. Queste osservazioni non solo forniscono informazioni preziose sulle attività di altre nazioni nello spazio, ma evidenziano anche l’importanza dei contributi dilettantistici alla sorveglianza spaziale e alla comprensione.

Per ulteriori dettagli, puoi fare riferimento agli articoli su ScienceAlert​​, Yahoo News​​, WION News​​ e Knewz​​.