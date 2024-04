Playstation 5 Pro: Tutti i dettagli

La PlayStation 5 Pro, il prossimo passo nell’evoluzione delle console di Sony, si preannuncia come un significativo salto tecnologico rispetto alla sua predecessora. Benché le specifiche dettagliate siano ancora avvolte nel mistero, alcune informazioni trapelate offrono un’anteprima di quello che gli appassionati possono aspettarsi.

Prestazioni e Hardware

La PlayStation 5 Pro dovrebbe montare una GPU simile agli attuali componenti AMD RX 7700 XT e RX 7800 XT, ma con prestazioni ottimizzate per il contesto console, grazie anche a miglioramenti nell’architettura RT e una maggiore quantità di unità di calcolo. Questo dovrebbe tradursi in un rafforzamento delle capacità di ray tracing, con miglioramenti che variano dal doppio al quadruplo rispetto alla PS5 standard​​.

La memoria del sistema sarà anch’essa potenziata, passando da 448 GB/s della PS5 a 576 GB/s nella versione Pro, il che rappresenta un incremento del 28%. Inoltre, il nuovo modello manterrà l’architettura del processore Zen2 della PS5 attuale, ma con una modalità “High CPU Frequency Mode” che aumenterà la frequenza del processore fino a 3.85GHz, un miglioramento del 10% rispetto al modello standard​​.

Display e Risoluzione

Uno dei punti focali della PS5 Pro sarà il miglioramento delle prestazioni di rendering, con supporto pianificato per risoluzioni fino a 8K. Ciò sarà possibile grazie al nuovo sistema di upscaling basato su machine learning, denominato PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), che promette di elevare notevolmente la qualità visiva dei giochi​​​​.

Compatibilità e Caratteristiche di Gioco

Sony sembra intenzionata a categorizzare i giochi che supportano nativamente le nuove funzionalità della PS5 Pro sotto l’etichetta “PS5 Pro Enhanced”, indicando così quei giochi che possono sfruttare pienamente le nuove potenzialità hardware, come frame rate più stabili a risoluzioni superiori o l’abilitazione del ray tracing​​.

Prezzo e Data di Lancio

Sebbene i dettagli ufficiali non siano ancora stati annunciati, si prevede che la PS5 Pro possa essere rivelata intorno al settembre 2024, con una possibile messa in vendita nei mesi successivi. Il prezzo, seguendo la politica di Sony per i modelli precedenti, potrebbe essere circa $100 più alto rispetto ai modelli attuali di PS5, posizionandosi intorno ai $549.99​​.