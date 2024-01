Kyle Walker: Dalla Gloria del Manchester City alle Controversie Personali

Kyle Walker, nato il 28 maggio 1990 a Sheffield, Regno Unito, è un calciatore professionista inglese che ha raggiunto una notevole fama nel mondo del calcio. Cresciuto a Sheffield, ha frequentato la High Storrs School e ha iniziato la sua carriera nel calcio all’età di sette anni, entrando nelle giovanili dello Sheffield United.

La carriera professionale di Walker ha preso il via quando ha debuttato con la prima squadra dello Sheffield United all’età di 18 anni. Le sue prestazioni eccezionali hanno attirato l’attenzione del Tottenham Hotspur, squadra che lo ha acquistato nel 2009. Dopo alcuni prestiti, Walker si è affermato come un giocatore chiave per gli Spurs, guadagnandosi la nomina nella squadra dell’anno della PFA nel 2012 e nel 2013.

Nel 2017, Walker ha fatto un significativo passo avanti nella sua carriera, trasferendosi al Manchester City per una cifra di 45 milioni di sterline. Sotto la guida dell’allenatore Pep Guardiola, ha vinto cinque titoli della Premier League, quattro EFL Cups, due FA Cups e una UEFA Champions League nel 2023. Durante la sua permanenza al City, è stato nominato tre volte nella squadra dell’anno della PFA.

Walker ha rappresentato l’Inghilterra a livello Under-19 e Under-21 prima di fare il suo debutto nella nazionale maggiore nel settembre 2011. Ha partecipato a due Campionati Europei UEFA, nel 2016 e nel 2020, e a due Coppe del Mondo FIFA, nel 2018 e nel 2022.

La vita personale di Walker è stata segnata da alcuni scandali. Si è sposato con Annie Kilner nel 2022, ma la coppia si è separata nel 2024. Walker ha avuto relazioni con Carla Howe nel 2016 e con Lauryn Goodman nel 2020. Ha avuto tre figli con la sua ex-moglie Annie e due figli con Lauryn Goodman. La sua vita privata è stata al centro dell’attenzione dei media a causa di vari scandali, tra cui accuse di infedeltà e esposizione indecente.

Walker ha un patrimonio netto stimato tra i 35 e i 75 milioni di dollari. È attivo sui social media, con account su Instagram, Twitter e Facebook.

Le informazioni sono state tratte da fonti come TheCityCeleb, Wikipedia e Sportskeeda.