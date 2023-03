La stagione 2023 di Formula 1 è appena cominciata ma le notizie per la Ferrari non sono buone. Presso il Bahrain International Circuit le monoposto di Maranello hanno centrato un misero quarto posto con Carlos Sainz mentre Leclerc ha dovuto ritirarsi per noie al motore. Tra i team più attesi per questo nuovo anno c’era sicuramente la Ferrari, col nuovo team principal Vasseur a sostituire Binotto. Dopo un passato di grande prestigio tra i motori, come principal dell’Alfa Romeo ha ottenuto ottimi risultati. La nuova sfida sarà quella di riportare la rossa sul tetto del mondo, contro Mercedes e Red Bull. Quali sono, dunque, le scuderie favorite alla vittoria nelle quote Formula 1?

In cosa Vasseur sarà un valore aggiunto rispetto a Binotto (foto@UnSplash.com)

Dopo i primi test prestagionali i team di Formula 1 hanno dunque cominciato la nuova stagione. Quella del 2023 sarà un’annata ricca di novità e sorprese, a cominciare dalla griglia. Diversi i nuovi volti in pista, tra cui i debuttanti Piastri, De Vries e Sargeant. Da non dimenticare poi il ritorno di un ex storico, Nico Hulkenberg, che sostituisce il connazionale Mick Schumacher in Haas, passato invece a terzo pilota in Mercedes.

Nessuna novità invece tra i sedili in Ferrari, con Leclerc e Sainz a portare in alto il Cavallino. Quella che è cambiata, però, è la cabina di regia, con Vasseur che sostituisce Binotto come team principal. Nato in Francia, Frédéric Vasseur ha iniziato la propria carriera nel 2010 in Formula E, fondando la Spark Racing Technology, per la produzione di auto da corsa a propulsione elettrica. Il suo debutto in Formula 1 è stato invece nel 2016, con Renault come team principal. Dopo un solo anno, però, la sua avventura con la casa francese è terminata, a causa di divergenze con la dirigenza. Ad accoglierlo ci ha pensato Peter Sauber, che lo ha nominato a capo di Alfa Romeo, neonata dalla Sauber.



La bravura e il talento di Vasseur, però, è stato quello di aver trovato e lanciato i più grandi campioni dell’attuale F1. Nel suo palmares come team principal delle serie minori, in F2 e F3 ha vinto 8 mondiali di squadra e 11 di pilota. Tra i talenti che ha lanciato ci sono Hamilton, Rosberg, Bottas, Russel, Ocon e Leclerc, che lo ritrova dopo sei stagioni. Il giovane talento monegasco, infatti, è uno dei principali favoriti alla vittoria nelle quote Formula 1 del 2023. Per i bookmaker la vittoria del mondiale del numero 16 della Ferrari è data a 5.00. Leclerc ha terminato la scorsa stagione al secondo posto, con 308 punti, frutto di tre vittorie e sei podi. Una stagione positiva ma molto sfortunata, con tre ritiri che gli sono costati tre possibili vittorie e il titolo, sfumato già a metà anno. Il 2023, con un motore all’altezza e una strategia di team adeguata, potrebbe essere l’anno della consacrazione per Leclerc.

Chi invece dovrà difendere il titolo è Max Verstappen, due volte campione del mondo con la Red Bull. Il giovane ma già vincente pilota olandese è arrivato alla sua nona stagione in F1 e a 26 anni ancora da compiere può puntare in alto. Se nel 2021 la vittoria del mondiale fu macchiata da un finale di stagione poco chiaro in termini di regolamento, il 2022 ha chiuso ogni polemica. L’olandese ha battuto tutti i piloti in griglia, dimostrando di essere sia il più veloce che il più costante in pista. Nelle quote Formula 1 Verstappen è ancora il favorito, dato a soli 1.75.

A contrastare il dominio di Verstappen e della Red Bull ci penseranno anche le Mercedes, con la coppia Hamilton-Russell. I due piloti inglesi, giunti alla seconda stagione insieme, sperano in una monoposto migliore rispetto al 2022. Nonostante le difficoltà incontrate, entrambi sono riusciti a ottenere buoni risultati, specie nella seconda parte di stagione. Russell in particolare ha collezionato una vittoria e sette podi, finendo quarto nella classifica piloti. Il 2023 potrebbe essere l’anno del definitivo salto di qualità per l’ex Williams, che dopo tanta gavetta può contare finalmente su una macchina al top. Nelle quote Formula 1 George Russell è dato a 9.00, mentre Hamilton può ancora dire la sua, con una quota vittoria di 4.00. La Formula 1 è dunque pronta a tornare, con una stagione che si preannuncia molto equilibrata. Ferrari e Mercedes hanno lavorato molto nello sviluppo della monoposto, mentre Red Bull dovrà stare attenta dopo lo scandalo budget cap del 2021. La differenza tra le auto potrebbe essere ancora minore, con Vasseur pronto a guidare la Ferrari al titolo dopo sedici anni senza.