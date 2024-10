Problema di durata della batteria con iPhone 16 e iOS 18

Molti utenti di iPhone 16 hanno riportato una riduzione significativa della durata della batteria dopo l’aggiornamento a iOS 18.

Questo problema non sembra riguardare solo i nuovi modelli, ma anche iPhone 15 e iPhone 14. Secondo i post sui forum ufficiali Apple e su Reddit, molti utenti sperimentano una scarica veloce della batteria.

L’origine del problema sembra essere il software e non l’hardware. Situazioni simili sono comuni con i grandi aggiornamenti di iOS, e spesso la situazione si normalizza dopo qualche giorno o settimana.

Chi sta utilizzando la versione beta di iOS 18.1 ha riportato miglioramenti nella durata della batteria. Se stai riscontrando lo stesso problema, considera di aggiornare il tuo dispositivo o provare la beta pubblica.

Confronto delle prestazioni della batteria tra iPhone 16 Pro e modelli precedenti

Un utente di Reddit ha condiviso un confronto interessante tra un iPhone 14 Pro e un iPhone 16 Pro. Dopo 36 ore di inutilizzo, l’iPhone 14 Pro aveva ancora l’85% di carica, mentre l’iPhone 16 Pro era sceso al 58%, dimostrando un calo significativo nella durata della batteria.

In aggiunta, molti utenti hanno segnalato un peggioramento dello stato di salute della batteria subito dopo l’aggiornamento a iOS 18, con perdite rapide di capacità anche nei modelli più recenti.

Questo fenomeno non è nuovo per gli utenti iOS: ogni grande aggiornamento software può provocare un consumo energetico temporaneo più elevato. Tuttavia, nel caso di iOS 18, sembra che il problema stia perdurando per molti utenti.

Soluzioni e miglioramenti attesi con iOS 18.1

Apple sta già lavorando a un aggiornamento per risolvere i problemi di batteria con iOS 18. Le versioni beta di iOS 18.1 hanno mostrato miglioramenti, con alcuni utenti che riportano un ritorno a una durata della batteria più stabile e prolungata.

Questo conferma che il problema è legato al software piuttosto che all’hardware, e una soluzione tramite aggiornamenti futuri è attesa a breve. Apple, infatti, è nota per la tempestività nella risoluzione di problemi relativi ai suoi aggiornamenti.

Nell’attesa dell’aggiornamento, puoi adottare alcuni accorgimenti per migliorare temporaneamente le prestazioni della batteria, come disattivare l’aggiornamento delle app in background, ridurre la luminosità e utilizzare la modalità risparmio energetico.

Impatto di iOS 18 sulla salute della batteria

Un numero crescente di utenti ha riportato un deterioramento della salute della batteria dopo l’aggiornamento a iOS 18. Oltre alla riduzione della durata giornaliera, molti hanno osservato un calo della capacità massima di ricarica del dispositivo, con perdite significative di percentuali.

Questo fenomeno potrebbe essere legato ai processi di ottimizzazione che seguono un aggiornamento iOS, ma ha spinto molti utenti a chiedersi se sia necessario sostituire la batteria o attendere un aggiornamento software per risolvere il problema.

Se stai sperimentando questo tipo di problema, ti consigliamo di monitorare i prossimi aggiornamenti e, se la situazione non migliora, di consultare il supporto Apple per una verifica del tuo dispositivo.