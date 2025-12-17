Se il touch screen del tuo iPhone non risponde, riavvia il dispositivo, rimuovi eventuali pellicole o custodie, pulisci lo schermo e controlla che il sistema operativo sia aggiornato. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un guasto hardware e sarà necessario contattare l’assistenza Apple.

Verifica iniziale del problema

Controlla lo schermo e le condizioni esterne

Pulisci lo schermo con un panno morbido.

Rimuovi pellicole protettive o custodie ingombranti.

Assicurati che le dita siano asciutte e pulite.

Anche piccoli residui o umidità possono interferire con il corretto funzionamento del touch screen.

Riavvia il dispositivo

Un semplice riavvio può risolvere molti problemi temporanei.

Procedi così:

Premi e tieni premuti i tasti laterali fino alla comparsa del cursore. Trascina per spegnere. Dopo 30 secondi, riaccendi l’iPhone.

Diagnosi del problema software

Aggiorna iOS

Un bug di sistema può influenzare la sensibilità del touch.

Vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software .

. Se disponibile, scarica e installa l’aggiornamento.

Verifica l’uso della memoria

Un iPhone troppo pieno può rallentare o bloccare alcune funzioni.

Controlla in Impostazioni > Generali > Spazio iPhone .

. Libera spazio eliminando app inutilizzate o vecchi file.

Test del touch screen

Prova con l’app Note

Apri l’app Note. Crea una nuova nota. Disegna con il dito per verificare la risposta in ogni angolo dello schermo.

Se alcune aree non rispondono, il problema potrebbe essere hardware.

Modalità Sicura (solo con jailbreak)

Se hai effettuato il jailbreak, avvia in modalità sicura per escludere conflitti con tweak di terze parti.

Questa opzione non è disponibile su dispositivi standard.

Possibili cause hardware

Danni da caduta o liquidi

Una caduta recente o contatto con liquidi può danneggiare il digitalizzatore.

Anche se lo schermo è integro, i danni interni possono influenzare il touch.

Problemi al connettore del display

In alcuni modelli, il cavo del display può allentarsi con il tempo.

Solo un tecnico può verificare questa condizione.

Quando contattare l’assistenza Apple

Se dopo aver seguito tutti i passaggi il problema persiste, è probabile un guasto hardware.

In questo caso:

Prenota un appuntamento al Genius Bar .

. Verifica la copertura della garanzia o di AppleCare+.

o di AppleCare+. Richiedi una diagnosi tecnica completa.

FAQ – Domande frequenti

1. Il touch del mio iPhone funziona a tratti. È un problema software o hardware?

Se il problema è intermittente, può essere sia software che hardware. Prova a riavviare e aggiornare iOS. Se non migliora, serve una verifica tecnica.

2. Posso sistemare il touch screen dell’iPhone da solo?

Non è consigliato. Gli schermi sono delicati e il rischio di ulteriori danni è alto. Meglio affidarsi a centri autorizzati.

3. Un aggiornamento ha causato il blocco del touch. Cosa posso fare?

Prova a forzare il riavvio e verifica se sono disponibili patch correttive. In casi estremi, esegui un ripristino da iTunes.

