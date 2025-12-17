Se il touch screen del tuo iPhone non risponde, riavvia il dispositivo, rimuovi eventuali pellicole o custodie, pulisci lo schermo e controlla che il sistema operativo sia aggiornato. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un guasto hardware e sarà necessario contattare l’assistenza Apple.
Verifica iniziale del problema
Controlla lo schermo e le condizioni esterne
- Pulisci lo schermo con un panno morbido.
- Rimuovi pellicole protettive o custodie ingombranti.
- Assicurati che le dita siano asciutte e pulite.
Anche piccoli residui o umidità possono interferire con il corretto funzionamento del touch screen.
Riavvia il dispositivo
Un semplice riavvio può risolvere molti problemi temporanei.
Procedi così:
- Premi e tieni premuti i tasti laterali fino alla comparsa del cursore.
- Trascina per spegnere.
- Dopo 30 secondi, riaccendi l’iPhone.
Diagnosi del problema software
Aggiorna iOS
Un bug di sistema può influenzare la sensibilità del touch.
- Vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.
- Se disponibile, scarica e installa l’aggiornamento.
Verifica l’uso della memoria
Un iPhone troppo pieno può rallentare o bloccare alcune funzioni.
- Controlla in Impostazioni > Generali > Spazio iPhone.
- Libera spazio eliminando app inutilizzate o vecchi file.
Test del touch screen
Prova con l’app Note
- Apri l’app Note.
- Crea una nuova nota.
- Disegna con il dito per verificare la risposta in ogni angolo dello schermo.
Se alcune aree non rispondono, il problema potrebbe essere hardware.
Modalità Sicura (solo con jailbreak)
Se hai effettuato il jailbreak, avvia in modalità sicura per escludere conflitti con tweak di terze parti.
Questa opzione non è disponibile su dispositivi standard.
Possibili cause hardware
Danni da caduta o liquidi
Una caduta recente o contatto con liquidi può danneggiare il digitalizzatore.
Anche se lo schermo è integro, i danni interni possono influenzare il touch.
Problemi al connettore del display
In alcuni modelli, il cavo del display può allentarsi con il tempo.
Solo un tecnico può verificare questa condizione.
Quando contattare l’assistenza Apple
Se dopo aver seguito tutti i passaggi il problema persiste, è probabile un guasto hardware.
In questo caso:
- Prenota un appuntamento al Genius Bar.
- Verifica la copertura della garanzia o di AppleCare+.
- Richiedi una diagnosi tecnica completa.
FAQ – Domande frequenti
1. Il touch del mio iPhone funziona a tratti. È un problema software o hardware?
Se il problema è intermittente, può essere sia software che hardware. Prova a riavviare e aggiornare iOS. Se non migliora, serve una verifica tecnica.
2. Posso sistemare il touch screen dell’iPhone da solo?
Non è consigliato. Gli schermi sono delicati e il rischio di ulteriori danni è alto. Meglio affidarsi a centri autorizzati.
3. Un aggiornamento ha causato il blocco del touch. Cosa posso fare?
Prova a forzare il riavvio e verifica se sono disponibili patch correttive. In casi estremi, esegui un ripristino da iTunes.
