I numeri e il significato della Tombola Napoletana

La tombola è un gioco simbolo del Natale. Un’icona della nostra cultura e delle nostre tradizioni natalizie, quando si è tutti insieme la tombola non può mancare. Questo gioco è anche piuttosto antico, risale al tempo in cui il meridione era sotto i Re di Borbone, e nasce come escamotage per evitare l’arresto in un periodo dell’anno in cui il gioco del Lotto fu reso illegale, parliamo appunto delle festività natalizie. Si credeva infatti che la pratica del gioco del Lotto in quei giorni avrebbe allontanato i fedeli dalla preghiera. Ed è proprio qui che il carattere ilare dei Napoletani giocò un ruolo determinante per la nascita della Tombola.

Il popolo napoletano, che non aveva nessuna intenzione di rinunciare a giocare proprio a Natale, decise di praticarlo in segreto dentro casa, a differenza della quotidianità dove il gioco si svolgeva diffusamente per strada.

La tombola gioco condivide con la smorfia napoletana non solo i 90 numeri, ma anche un significato nascosto in ciascuno di essi.

La smorfia prima di tutto che cos’è? La smorfia napoletana è un gioco non troppo dissimile dalla tombola, che pare discendere direttamente dalla cabala ebraica, anche detta ”kabbalah”, parola che significa letteralmente “dottrina”, e che sta a rimarcare il fatto che il libro sacro della Bibbia celasse un preciso significato dietro a ciascun termine in essa contenuto.

Alcuni significati legati ad i numeri sono entrati nel folklore napoletano, prendendo piede in tutta Italia. Nel linguaggio comune è consuetudine dire ‘’la paura fa Novanta’’, oppure ‘’gli anni di Cristo’’ quando qualcuno ci informa di avere 33 anni.

È interessante notare come ogni simbologia è legata inevitabilmente alla cultura napoletana, quella più antica e, se vogliamo, autentica. Se pensiamo per l’appunto a ‘’’a museca’’, intesa come musica della banda delle feste patronali, oppure ‘’ o’ vino buono’’, ‘’’o cafè’’, ‘’a chiesa’’, ‘’a maronna’’ vediamo che questi sono temi che si ricollegano a quello che i napoletani amano profondamente ed alle peculiarità culturali, ad esempio nel caso di Pulcinella, la pettegola affacciata al balcone, o dell’aguilla mangiata a Natale, ricetta antichissima del Regno di Napoli.

Sia la smorfia napoletana che la tombola hanno 90 numeri con un significato preciso, qui di seguito abbiamo selezionato per voi i più famosi:

1. l’irripetibile, ma dopo l’Unità d’Italia significa Italia.

8. ‘A maronna, la Madonna o la madre

25. Natale, il Natale.

32. ‘O capitone, anguilla femmina, piatto tipico del Natale a Napoli.

33. Ll’anne e cristo, gli anni di Cristo. 42. ‘O caffè: il caffè.

43. ‘Onna pereta fore ‘o barcone: Donna Pereta affacciata al balcone,

immagine utilizzata per descrivere una donna pettegola.

45. ‘O vino buono, il vino buono.

55. ‘A museca, musica popolare di feste patronali.

75. Pulcinella, figura carnevalesca, simbolo della città Napoletana.

90. ‘A paura, la paura.