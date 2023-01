Come riconoscere un narcisista, attenzione

Il Narcisismo è una patologia che fa riferimento a un insieme di caratteristiche di personalità in cui una persona ha un’alta opinione di sé, una grande necessità di attenzione e ammirazione e una scarsa empatia verso gli altri. La patologia del Narcisismo è stata descritta per la prima volta dallo psichiatra austriaco Paul Nacke nel 1894, ma è stata successivamente sviluppata e analizzata da altri studiosi, tra cui Sigmund Freud e Otto Rank.

Il Narcisismo è stato classificato come un disturbo di personalità nella quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) e viene descritto come un patrone pervasivo di grandiosità, necessità di ammirazione e mancanza di empatia. Il Narcisismo è stato ulteriormente suddiviso in due sottotipi: il Narcisismo di trasgressione, caratterizzato da un’alta opinione di sé e una necessità di ammirazione e il Narcisismo vulnerabile, caratterizzato da un’alta opinione di sé ma anche da una grande sensibilità alle critiche e alla mancanza di ammirazione.

I sintomi del Narcisismo possono includere un senso eccessivo di importanza, una necessità costante di ammirazione, una scarsa capacità di relazionarsi con gli altri, una mancanza di empatia, una sensibilità eccessiva alle critiche, una tendenza a manipolare gli altri per ottenere ciò che vogliono e una propensione a sviluppare relazioni superficiali.

Quali sono le cause del narcisismo

La causa precisa del Narcisismo non è nota, ma gli studi suggeriscono che può essere causato da una combinazione di fattori genetici, ambientali e psicologici. Ad esempio, alcuni ricercatori sostengono che i bambini che crescono in famiglie in cui vengono esaltati per la loro bellezza o intelligenza possono sviluppare il Narcisismo, mentre altri sostengono che un’esperienza traumatica nell’infanzia può contribuire allo sviluppo del Narcisismo.

Come trattare il narcisismo

Il trattamento del Narcisismo può essere complesso e può comportare la terapia cognitivo-comportamentale (TCC) e la terapia di gruppo. La TCC può aiutare una persona con Narcisismo a identificare e modificare i pensieri e i comportamenti che contribuiscono alla loro patologia, mentre la terapia di gruppo può aiutare una persona con Narcisismo a sviluppare relazioni più sane e imparare a gestire la propria vulnerabilità e a sviluppare una maggiore empatia per gli altri. Inoltre, può essere utile anche l’aiuto di uno psicologo o di uno psichiatra per individuare eventuali problemi di salute mentale concomitanti, come la depressione o l’ansia, che possono essere trattati con farmaci.

In generale, il Narcisismo è una patologia complessa e difficile da trattare, ma con l’aiuto della terapia e il supporto dei professionisti della salute mentale, le persone con Narcisismo possono imparare a gestire i loro sintomi e migliorare la qualità della loro vita e delle loro relazioni. È importante sottolineare che il Narcisismo è una patologia complessa e che non esiste una cura unica ma un percorso di terapia personalizzato per ogni individuo, per questo è importante una valutazione da parte degli specialisti per stabilire un piano d’azione adeguato.

In generale, è importante essere consapevoli dei segni del Narcisismo e cercare aiuto se si sospetta di soffrire di questa patologia. Con l’aiuto dei professionisti della salute mentale, le persone con Narcisismo possono imparare a gestire i loro sintomi e migliorare la qualità della loro vita e delle loro relazioni.

Come riconoscere un narcisista

Ci sono alcuni tratti comuni e comportamenti che possono indicare un individuo con Narcisismo. Tuttavia, è importante notare che non tutte le persone con questi tratti sono necessariamente narcisiste e che la diagnosi di Narcisismo deve essere fatta da un professionista della salute mentale. Ecco alcuni dei segni e sintomi più comuni del Narcisismo:

Grandiosità: un’alta opinione di sé e un senso eccessivo di importanza. Il narcisista può credere di essere superiore agli altri e può avere aspettative irrealistiche di successo e riconoscimento.

Bisogno di ammirazione: una necessità costante di essere ammirato e di ricevere attenzione dagli altri. Il narcisista può essere molto preoccupato per la propria immagine e può cercare costantemente l’approvazione degli altri.

Mancanza di empatia: una scarsa capacità di comprendere e di sentire le emozioni degli altri. Il narcisista può essere egoista e può avere difficoltà a relazionarsi con gli altri in modo empatico.

Sensibilità alle critiche: una sensibilità eccessiva alle critiche e una tendenza a prenderle personalmente. Il narcisista può essere molto suscettibile alle critiche e può reagire in modo esagerato alle stesse.

Manipolazione: una tendenza a manipolare gli altri per ottenere ciò che vogliono. Il narcisista può usare gli altri per soddisfare i propri bisogni e può essere poco disposto a fare compromessi.

Relazioni superficiali: una tendenza a sviluppare relazioni superficiali e a evitare le relazioni intime. Il narcisista può avere difficoltà a costruire relazioni significative e a mantenere le amicizie.

Questi sono solo alcuni dei segni e sintomi più comuni del Narcisismo, ma è importante notare che le persone con Narcisismo possono presentare una combinazione unica di questi tratti e che la diagnosi di Narcisismo deve essere fatta da un professionista della salute mentale.